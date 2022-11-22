Descontinuado
2 piezas
Tetina de flujo variable
3m+
Nuestra válvula anticólicos está diseñada para mantener el aire lejos de la barriguita de su bebé para reducir los cólicos y el malestar. Mientras el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona para permitir que ingrese el aire en el biberón y llevarlo a su parte posterior para evitar la formación de vacío. Además, mantiene el aire en el biberón y lejos de la barriguita del bebé para ayudar a reducir los cólicos y el malestar.
El biberón anticólicos Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60% menos de malestar por la noche, en comparación con aquellos alimentados con un biberón anticólicos de la competencia*.
La forma de la tetina permite una sujeción segura y la textura acanalada ayuda a prevenir la contracción de la tetina para entregar una alimentación cómoda e ininterrupciones.
4.4
de 5
40
Opiniones
87%
ha recomendado este producto
Lulu04
22/11/2022
Argentina
Parte de la promoción
Producti Super util y comodooo
Se lo recomiendo a todas las embarazadas!! Me soluciono la vida
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF635/27 Tetina anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF635/27 Tetina anticólicos
Guguita
23/08/2022
Argentina
Parte de la promoción
Excelente producto
Estás tetinas son un mil! Súper recomendables, mi bebé sufre de cólicos y con estas tetinas mejoro muchísimo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF635/27 Tetina anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF635/27 Tetina anticólicos
Aili1310
21/04/2022
Argentina
Parte de la promoción
Tetinas
Porque son las únicas tetinas que mi bebé toma....
Ventajas
Si
Contras
No
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF635/27 Tetina anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF635/27 Tetina anticólicos
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Los bebés de dos semanas alimentados con biberones Philips Avent demostraron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche que aquellos alimentados con biberones de otras marcas.
Está comprobado que el diseño de la tetina evita que esta se contraiga; además, los problemas asociados con la ingesta de aire y las interrupciones en la alimentación.
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE