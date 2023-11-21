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  • Un chupón ligero y respirable
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Descontinuado

Philips Avent Ultra airChupón Ultra Air

SCF376/21

4.8
| (62) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Un chupón ligero y respirable
Calme a su bebé con un chupón que deja respirar la piel y resulta fácil de encontrar por la noche. El ultra air night Philips Avent cuenta con orificios para el aire extragrandes que mantienen la piel seca, y un botón que brilla en la oscuridad para que pueda encontrarlo con la luz apagada.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Es fácil de encontrar en la oscuridad

Un chupón ligero y respirable

  • Con botón que brilla en la oscuridad

  • Anatómicos y sin BPA

  • Paquete de 2

  • 6 a 18 meses

Con los orificios para el aire extragrandes

Con los orificios para el aire extragrandes

Mantiene la piel del bebé suave y seca

Aceptación de la tetina al 98%*

Aceptación de la tetina al 98%*

Preguntamos a los padres cómo respondían sus pequeños a nuestras tetinas de silicona texturizada, y, en promedio, un 98% afirmó que su bebé acepta los chupetes ultra soft y ultra air de Philips Avent.

Con botón que brilla en la oscuridad

Con botón que brilla en la oscuridad

Fácil de encontrar cuando las luces están apagadas

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

62

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

2

21/11/2023

España

España

Los mejores

Mi bebé ha probado varios tipos y marcas de chupetes pero los únicos que quiere son los de philips. Lo que más me gusta es que son ergonómicos y brillan en la oscuridad, algo que es súper cómodo por las noches.

Ventajas

La forma del chupón.

Contras

No está formada por una sola pieza.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico

19/11/2023

España

España

El producto es genial

Los chupetes de Philips son geniales ya que brillan en la oscuridad y hacen que sean más fáciles de encontrarlos cuando se le caen por la noche a mi bebe, la tetina viene genial al ser reversible pudiéndose usar al derecho y al revés. No tengo ninguna queja con estos chupetes son maravillosos. Lo recomiendo

Ventajas

Que sea reversible y haga luz en la oscuridad

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico

14/11/2023

España

España

Chupete Ultra Air Night Avent

Lote de dos Chupetes Ultra Air Night Avent de 0 a 6 meses. Son unos Chupetes nocturno para bebés que brillan en la oscuridad. Me parecen práctico el diseño redondeado y los orificios de aireación ya que mantienen la piel seca y sin irritación. También se adapta a la boca por la forma. Tiene un diseño infantil muy divertido y llevan una funda para si facil guardado y transporte.

Ventajas

La forma y adaptación

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Cargue el chupón nocturno ultra air en luz diurna o luz artificial durante una hora como mínimo

  2. Por razones de higiene, reemplace los chupetes después de cuatro semanas de uso

  3. Por motivos de higiene, sustituya los chupones tras 4 semanas de uso

  4. La marca número 1 de chupones a nivel mundial