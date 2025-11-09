“Llevamos unas semanas usando este chupete con nuestro peque de 20 meses y la verdad es que estamos bastante contentos. Lo que más nos gusta es que la parte del escudo tiene varios orificios amplios que permiten que la piel de su mejilla “respire” —antes con otro modelo se le enrojecía la zona con babas— y con este apenas hay marcas. La tetina de silicona parece buena calidad y no se deforma con facilidad. Pet-pero: en según qué materiales lo limpiamos en el esterilizador del microondas (como indica la marca) y a veces entra algo de agua justo dentro de la tetina, lo que te obliga a sacudirlo bien antes de dárselo al bebé para que no acumule humedad. También hay días en los que le cuesta agarrarlo bien, quizá por la forma o porque está en una fase en la que sólo quiere ciertos modelos. En general lo recomiendo si quieres algo un poco “mejor” que lo básico: buen diseño, ventilación, materiales de calidad. Pero no esperes que sea perfecto ni que todos los bebés lo acepten a la primera: en nuestro caso costó un par de intentos