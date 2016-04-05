Descontinuado
Diseñado para más comodidad
El estrés o la ansiedad pueden dificultar la extracción y reducir la cantidad de leche. Nuestro extractor SCF312/01 de Philips Avent se diseñó para ofrecerle más comodidad durante la extracción.
Incluye biberón de 11 ml
Solo los extractores de leche eléctricos Philips Avent ofrecen una exclusiva función de memoria que se adapta y continúa el ritmo de extracción personal para ofrecerle más comodidad
El suave extractor al vacío del extractor de leche materna de Philips Avent imita la succión natural del bebé para una eficacia más cómoda
La exclusiva almohadilla con sistema masajeador activo ayuda a estimular el descenso natural del flujo de leche
4.7
de 5
9
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Rorquin
05/04/2016
España
Una gran ayuda
El paquete que adquirí incluía un sacaleches manual y otro eléctrico. He acabado usando el manual, porque es más eficiente, pero los dos son muy útiles.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF312/01 Extractor de leche electrónico
Sí, recomiendo este producto
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Maryettha
11/12/2013
España
Cumple su función
Algo que deberíamos tener, porque es más fácil poder hacer cosas, sabiendo que tienes leche guardada para las tomas en las que no puedas estar, es fácil, al ser eléctrico no tiene que hacer fuerza y resulta muy cómodo. Si hay que elegir entre manual y electrónico sin duda este.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF312/01 Extractor de leche electrónico
Sí, recomiendo este producto
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LauraPaan
04/12/2013
España
Perfecto
Me gusta mucho, me regalaron el extractor de leche y a parte de ser muy intuitivo a la hora de montar y desmontar para su esterilizacion, tambien lo es a la hora de utilizarlo. Se lo recomiendo a todas las madres que por un motivo u otro decidan sacarse la leche para su peques!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF312/01 Extractor de leche electrónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF312/01 Extractor de leche electrónico