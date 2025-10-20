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  • El chupón más suave para la piel sensible de su bebé
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Philips Avent ultra softchupón ultra soft

SCF223/03

4.8
| (129) Opiniones | 99% ha recomendado este producto
El chupón más suave para la piel sensible de su bebé
Cuide la piel sensible de su bebé con el chupón ultrasuave de Philips Avent. Nuestra cubierta flexible y súper suave* se adapta a las curvas de las mejillas de su bebé, por lo que deja menos marcas e irritación para brindar una relajación más cómoda.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Para menos marcas e irritación en la piel

El chupón más suave para la piel sensible de su bebé

  • ultra suave y flexible

  • Anatómicos y sin BPA

  • Paquete de 2

  • 6 a 18 meses

Protección suave y flexible

Protección suave y flexible

La piel del bebé necesita un cuidado adicional. Nuestra tecnología de protección permite que este chupete siga las curvas naturales de la cara del bebé. El pequeño tendrá menos marcas en la piel y menos irritación en sus mejillas.

Protector redondeado

Protector redondeado

Nuestro protector redondeado minimiza la presión en las mejillas del bebé para lograr una mayor suavidad en la piel.

100% silicona

100% silicona

sin bpa

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

129

Opiniones

99%

ha recomendado este producto

2

20/10/2025

España

España

Relajación

Era reticente a empezar a utilizar chupete a una edad tan temprana pero es cierto que le ayuda a relajarse y ergonomicamente es muy bueno para que no interfiera en la formación del paladar. Recomendable

Ventajas

Materiales de fabricación

Contras

Que se acostumbre y no lo suelte

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF091/41 ultra soft

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF091/41 ultra soft

15/10/2025

España

España

Chupete fantástico

Chupete super adaptable mi niña no cogía ningún tipo de chupe y fue de los únicos que cogió a la primera

Ventajas

La ergonomía del chupete

Contras

La tetilla cuando se limpia

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF093/05 ultra soft

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF093/05 ultra soft

11/10/2025

España

España

Lo que dice lo cumple

Este chupete ha sido uno de los que mejor nos ha funcionado. Es muy suave y flexible, no deja marcas en la carita de mi hijo. Además, le encanta y lo acepta fácilmente .A veces se le pega un poco el polvo o las pelusas por el material de silicona. En general, lo recomiendo mucho por la comodidad y calidad.

Ventajas

Súper cómodo para el bebé. Fácil de limpiar y esterilizar. Diseño bonito y ligero.

Contras

Se ensucia rápido si cae al suelo. Un poco caro comparado con otros chupetes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF093/05 ultra soft

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF093/05 ultra soft

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. En las pruebas de consumidores de EE. UU. del 2016-2017, se muestra una aceptación promedio del 98 % de la tetina con textura Philips Avent que se utiliza en nuestros chupetes ultra air y ultra soft.

  2. En las pruebas de consumidores de EE. UU. de 2016-2017, se muestra una aceptación promedio de la tetina con textura Philips Avent del 98 % que se utiliza en nuestros chupones ultra air y ultra soft

  3. Por razones de higiene, reemplace los chupones después de 4 semanas de uso

  4. Marca global de chupones número 1

  5. El 85 % de las madres encuestadas perciben que este chupete es más suave que ocho modelos comparables de otras marcas líderes, investigación independiente, EE. UU., febrero de 2017