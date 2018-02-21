Descontinuado
SCF186/25
Con tetina resistente a las mordidas
18m+
Anatómicos y sin BPA
Pack de 2
La tetina resistente a las mordidas de este chupete está diseñada especialmente para bebés mayores.*
La piel necesita respirar, especialmente la de su bebé. Nuestro protector tiene seis agujeros de ventilación para permitir un flujo de aire adicional, diseñados para disminuir la irritación de la piel.
Puede estar seguro de que la comodidad de su bebé está en buenas manos. Este chupete se fabricó en nuestra premiada sucursal en el Reino Unido.*
3.1
de 5
7
Opiniones
LeJoseph
21/02/2018
España
Muy confortable
A mi niña le gusta mucho esto chupete. Muy guay y además confortable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF186/24 Chupetes ventilados
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF186/24 Chupetes ventilados
Fofi1
21/06/2020
Chile
Diseños preciosos
Me encantan los productos avent de Philips , son muy coloridos , resistentes y a mi bebé le encantan...
Ventajas
Si
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF186/25 Chupetes Freeflow
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF186/25 Chupetes Freeflow
ND2020
15/01/2020
Argentina
Muy Bueno
Muy Buen producto! Da buenos resultados y es un producto confiable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF186/24 Chupetes Freeflow
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF186/24 Chupetes Freeflow
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
La marca número 1 de chupetes a nivel mundial
Este chupete no debe utilizarse como mordedor. Es resistente a mordidas ocasionales.
Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
Nuestra variedad ayuda a las madres y los bebés en cada etapa del crecimiento
Fabricante del año 2014