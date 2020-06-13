Descontinuado
Calma con la comodidad del aire
0-6m
Anatómicos y sin BPA
1 unidad
La piel necesita respirar, especialmente la del bebé. Nuestro protector tiene 6 orificios de ventilación, que ofrecen una circulación de aire adicional y están diseñados para reducir la irritación cutánea.
Los bebés saben lo que les gusta. Preguntamos a las mamás cómo responden sus pequeños a las tetinas Philips Avent y nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes.*
Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.
4.9
de 5
9
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Domita
13/06/2020
Chile
Me encantan
Me encantan. Son muy livianos y con su tapa protectora es muy fácil de trasladar y que no se ensucien. Desde mi primer hijo que preferimos productos avent.. Escelentes productos. A mi hija le encantan
Ventajas
Son muy livianos. Fácil de lavar, de transportar y me encantan sus diseños y las variedades que tienen para cada edad
Esta reseña se realizó para SCF178/28 Chupetes Freeflow
Esta reseña se realizó para SCF178/28 Chupetes Freeflow
Aliis
19/05/2020
Chile
Liviano, suave y en duo!
El chupete es bastante cómodo y liviano. Mi bebé no tuvo problemas al usarlo. Además en venir en un pack doble es fantástico, ya que si uno se pierde tienes inmediatamente un repuesto
Ventajas
Liviano, Suave, 2 unidades
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF178/25 Chupetes Freeflow
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF178/25 Chupetes Freeflow
Macarena758
19/05/2020
Chile
Liviano y suave
Es el único chupete que mi hija agarró con gusto, es liviano y suave, además que son muy lindos.
Ventajas
Livianos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF178/25 Chupetes Freeflow
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF178/25 Chupetes Freeflow
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
La marca número 1 de chupetes a nivel mundial
Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
Nuestra variedad ayuda a las madres y los bebés en cada etapa del crecimiento
Probado en línea con 100 mamás, Reino Unido, 2012
Fabricante del año 2014