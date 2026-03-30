Descontinuado
SCF176/20
0-3m
Sin BPA
Las tetinas anatómicas, planas, simétricas y en forma de gota de Philips Avent se adaptan al desarrollo natural del paladar, los dientes y las encías, incluso cuando el bebé gira el chupete en la boca.
La tetina de silicona Philips Avent no tiene sabor ni olor, por lo que es más probable que su bebé la acepte. La silicona es suave, transparente, fácil de limpiar y no se vuelve pegajosa. Además, la tetina es resistente, duradera y mantiene la forma y el color con el paso del tiempo.
Mantiene las tetinas esterilizadas y limpias.
Opiniones
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
No sujete el chupón cerca del cuello del bebé, pues existe riesgo de estrangulación.
9 de cada 10 bebés aceptan el chupón Avent de Philips (probado en línea con 100 mamás, Reino Unido, 2012)