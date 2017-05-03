Descontinuado
Calma con la comodidad del aire
6-18m
Anatómicos y sin BPA
1 unidad
La piel necesita respirar, especialmente la de su bebé. Nuestro protector tiene seis agujeros de ventilación para permitir un flujo de aire adicional, diseñados para disminuir la irritación de la piel.
Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.
Puede estar seguro de que la comodidad de su bebé está en buenas manos. Este chupete se fabricó en nuestra premiada sucursal en el Reino Unido.*
4.5
de 5
29
Opiniones
97%
ha recomendado este producto
Caszar
03/05/2017
Peru
Comprador verificado
Muy buen producto
Es fácil de uso, suave la tetina, color unisex, creo que debería venir con un simple sujetador o algo parecido, pero el diseño del producto es perfecto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/12 Chupones Freeflow
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/12 Chupones Freeflow
mibebeyyo
20/11/2016
España
chupetes con ventilación
Chupetes para niños de 6/18 meses con divertidos diseños y muy cómodos de poner al bebé por su diseño que permite ambas orientaciones..
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/22 Freeflow pacifiers
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/22 Freeflow pacifiers
Danielaela
17/11/2016
España
Precioso
Un diseño moderno y elegante, además de muy práctico. Mi niña está encantada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/22 Freeflow pacifiers
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/22 Freeflow pacifiers
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
La marca número 1 de chupetes a nivel mundial
Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
Nuestra variedad ayuda a las madres y los bebés en cada etapa del crecimiento
Fabricante del año 2014