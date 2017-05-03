Descontinuado
Calma con la comodidad del aire
0-6m
Anatómicos y sin BPA
1 unidad
La piel necesita respirar, especialmente la del bebé. Nuestro protector tiene 6 orificios de ventilación, que ofrecen una circulación de aire adicional y están diseñados para reducir la irritación cutánea.
Los bebés saben lo que les gusta. Preguntamos a las mamás cómo responden sus pequeños a las tetinas Philips Avent y nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes.*
Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.
4.5
de 5
29
Opiniones
97%
ha recomendado este producto
Caszar
03/05/2017
Peru
Comprador verificado
Muy buen producto
Es fácil de uso, suave la tetina, color unisex, creo que debería venir con un simple sujetador o algo parecido, pero el diseño del producto es perfecto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/12 Chupones Freeflow
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/12 Chupones Freeflow
mibebeyyo
20/11/2016
España
chupetes con ventilación
Chupetes para niños de 6/18 meses con divertidos diseños y muy cómodos de poner al bebé por su diseño que permite ambas orientaciones..
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/22 Freeflow pacifiers
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/22 Freeflow pacifiers
Danielaela
17/11/2016
España
Precioso
Un diseño moderno y elegante, además de muy práctico. Mi niña está encantada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/22 Freeflow pacifiers
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/22 Freeflow pacifiers
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
La marca número 1 de chupetes a nivel mundial
Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
Nuestra variedad ayuda a las madres y los bebés en cada etapa del crecimiento
Probado en línea con 100 mamás, Reino Unido, 2012
Fabricante del año 2014