Descontinuado
3 dosis
El divisor interno puede extraerse para convertirlo en un práctico vaso
El dosificador de leche en polvo de Philips Avent tiene capacidad para 3 dosis premedidas de leche en polvo y es ideal para viajar
Se limpia con rapidez: todas las piezas son esterilizables y aptas para microondas y lavavajillas
5.0
de 5
5
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
COB6770
13/03/2018
España
ESTE PRODUCTOR ES NECESARIO.
MUY PRACTICO, RECOMENDABLE PARA VIAJE Y MUY UTIL POR SER PARA 3 TOMAS.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF135/06 Dosificador de leche en polvo
Sí, recomiendo este producto
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joulander
27/01/2011
España
Sí, recomiendo este producto
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Hola123456
03/10/2022
Chile
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Sí, recomiendo este producto
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