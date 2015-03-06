Descontinuado
6-18m
El chupete Philips Avent se quita con facilidad en cualquier momento.
Las tetinas anatómicas, planas, simétricas y en forma de gota de Philips Avent se adaptan al desarrollo natural del paladar, los dientes y las encías, incluso cuando el bebé gira el chupete en la boca.
La tetina de silicona Philips Avent no tiene sabor ni olor, por lo que es más probable que su bebé la acepte. La silicona es suave, transparente, fácil de limpiar y no se vuelve pegajosa. Además, la tetina es resistente, duradera y mantiene la forma y el color con el paso del tiempo.
4.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
Bren2015
06/03/2015
Argentina
Excelente producto
Excelente la calidad y funcionalidad del chupete. Al tener una tetina de forma anatómica, es sencillo de utilizar para el bebe. No me gustan los diseños.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF133/32 Contemporary Freeflow Soothers
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF133/32 Contemporary Freeflow Soothers
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.