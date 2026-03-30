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Descontinuado

Philips AventChupones transparentes

SCF120/01

Anatómicos
Las tetinas flexibles simétricas y anatómicas de Avent respetan el desarrollo natural del paladar, los dientes y las encías del bebé. Además, todos los chupones están fabricados con silicona y son inodoros e insípidos. Los colores pueden variar.
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la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Elegante diseño transparente.

Anatómicos

  • 0-3m

Asa del anillo de seguridad

Asa del anillo de seguridad

El chupete Philips Avent se quita con facilidad en cualquier momento.

Tetina flexible, simétrica y anatómica

Tetina flexible, simétrica y anatómica

Las tetinas anatómicas, planas, simétricas y en forma de gota de Philips Avent se adaptan al desarrollo natural del paladar, los dientes y las encías, incluso cuando el bebé gira el chupete en la boca.

Tetinas de silicona fáciles de usar

Tetinas de silicona fáciles de usar

La tetina de silicona Philips Avent no tiene sabor ni olor, por lo que es más probable que su bebé la acepte. La silicona es suave, transparente, fácil de limpiar y no se vuelve pegajosa. Además, la tetina es resistente, duradera y mantiene la forma y el color con el paso del tiempo.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 