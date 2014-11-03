Descontinuado
Evita el crecimiento del vello
El sistema de depilación Philips Lumea IPL te ayuda a evitar la reaparición del vello tanto en la cara como en el cuerpo. Las delicadas pulsaciones de luz aplicadas de forma regular mantienen tu piel suave como la seda todos los días.
Para uso corporal y facial
15 minutos para las pantorrillas
Vida útil <gt/>100.000 pulsos de luz
Diseño inalámbrico
El sistema Philips Lumea aplica sutiles pulsaciones de luz sobre la raíz del vello para evitar su crecimiento y eliminarlo de forma natural. Si repites el tratamiento de forma regular, tu piel se mantendrá suave todos los días.
Nuestros estudios clínicos demostraron una reducción significativa del vello con tan solo cuatro tratamientos cada dos semanas, lo que permite conseguir una piel suave y sin vello. Para mantener estos resultados, simplemente repita el tratamiento cuando sea necesario. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu propia pauta de crecimiento del vello.
Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz llamada IPL (del inglés, Intensed Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips adaptó esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de manera segura y con resultados eficaces. Philips trabajó junto con destacados dermatólogos para desarrollar nuestro increíble sistema de depilación. Durante más de 10 años, hemos realizado una extensa investigación sobre los consumidores en más de 2000 mujeres.
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Premios
4.1
de 5
58
Opiniones
87%
ha recomendado este producto
Chiki
03/11/2014
Peru
Fascinada
Soy una persona que a probado cuanto sistema de depilación hubiera: rasuradora, cera fría, cera caliente, depiladora eléctrica... Y nunca sentí cómoda con alguno de estos metodos. Pues tenía harto vello, y la piel delicada siempre se me irritaba la piel después de cada depilación. Hasta que descubrí LUMEA y antes de animarme a comprar investigue mucho pues el cosito es algo elevado, pero después de probar el producto y ver costo beneficio puedo decir que estoy totalmente contenta y fascinada. Me ha resultado de maravilla y si lo recomiendo SI. Leer bien las indicaciones y contraindicaciones antes de comprar y tener paciencia.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL hair removal system
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL hair removal system
elena26
18/02/2014
España
Fantástica
Después de comparae precios y prestaciones entre distintas marcas y centros de estética, me decidí a adquirir Philips Lumea Precision Plus. Después de tres sesiones en labio superior y axilas, la dsiminución del vello en ambos sitios ha sido drástica. No puedo decir lo contenta que estoy de no tener que utilizar la cera que tantas rojeces e irritaciones me dejaba. También me he hecho dos sesiones en prácticamente el resto del cuerpo y los resultados son muy, muy satisfactorios. A este paso, creo que pasaré el verano sin acordarme del vello. La recomiendo a todo el mundo!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Precision Plus SC2003/00 Sistema de eliminación de vello IPL
Sí, recomiendo este producto
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Mar74
10/01/2014
España
Muy buen producto. Recomendable!
Esta máquina de depilación es un sistema realmente útil. Apto para una gran variedad de pieles, es bastante más efectivo que otros que he probado. Los resultados son visibles en pocas semanas. La batería dura unos 25 mins, pero es más que suficiente para hacer 2 ó incluso 3 zonas sin problema. He de decir que tuve un problema con la máquina porque no sé por qué razón a la semana de uso no se me cargaba, así que llamé a Philips para comentarles el problema. Sin ninguna pega me dijeron que recogían el producto en casa (se trataba probablemente de un defecto de fábrica) y me proporcionaban uno nuevo, y así fue, a los 8 días tenía en casa una nueva igual. Un 10 para Philips en ese aspecto. RECOMIENDO!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Precision Plus SC2003/00 Sistema de eliminación de vello IPL
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Precision Plus SC2003/00 Sistema de eliminación de vello IPL