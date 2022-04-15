ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Beardtrimmer series 5000 Recortador de barba resistente al agua

Descontinuado

Asistencia técnica

Beardtrimmer series 5000Recortador de barba resistente al agua

QT4022/15

Beardtrimmer series 5000 Recortador de barba resistente al agua

Descontinuado

Ir a la tienda

Registra tu producto

Registra el producto y solicita la garantía

Registra tu producto en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra y obtén la garantía ampliada (puede que se apliquen condiciones).

Registrarme

Manuales y documentación

Manual del usuario

  • PDF archivo, 967.6 kB
  • 15 April 2022

Preguntas frecuentes

Piezas y accesorios

Solución de problemas