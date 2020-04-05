Descontinuado
800 W
QuickClean
2 L, tubo XL
Antigoteo
La juguera Philips es la primera juguera centrifugadora del mercado con una función de prelimpieza. Si vierte agua en el empujador, puede crear una fuente de agua en el artefacto, que elimina las fibras no deseadas de la tapa y hace que el tamiz sea más fácil de limpiar.
La juguera de Philips está diseñada para una limpieza fácil gracias a la tecnología QuickClean. Ahora la limpieza se puede realizar en 1 minuto gracias al depósito de pulpa integrado y a las superficies lisas.
La pulpa se recoge en el único lugar donde debería estar, en el depósito de pulpa de la juguera Philips. Esto significa que ya no es necesario retirar la pulpa de otras piezas, como la tapa. Debido al diseño redondo y a las superficies lisas sin rincones ni ranuras, la pulpa es fácil de alcanzar y el recipiente es mucho más fácil de limpiar.
4.0
de 5
7
Opiniones
83%
ha recomendado este producto
Delfi10
05/04/2020
Argentina
Comer saludable
Practicadas a la hora de comer, y tiene un gran truco para lavarla que la aprendí y me termino de cerrar el uso y ni dude en comprarla y la gasto!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1863/20 Juguera
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1863/20 Juguera
etheis
27/10/2017
Argentina
fantastica
Buen dia ayer compre una y es fantastica!, lo que me quedo en dudas si trae recetario por que la mia no lo trajo?
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1863/20 Juguera
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Mercedes2019
25/03/2017
Argentina
Comprador verificado
Excelente producto
[Employee of philipsglobal] Me volví fanática... Sería muy bueno si fuera más compacto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1863/20 Juguera
Sí, recomiendo este producto
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