ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.
  • Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.
  • Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.
  • Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.
  • Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.
  • Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.
  • Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.
  • Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.
  • Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.
  • Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.

Descontinuado

Viva CollectionJuguera

HR1863/20

4
| (7) Opiniones | 83% ha recomendado este producto
Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.
Esta licuadora Philips extrae incluso más jugo de las frutas y verduras. Se puede limpiar en menos de 1 minuto gracias a la revolucionaria tecnología “QUICKClean”. ¡Dese un gusto con jugos caseros saludables todos los días!
Ver todos los beneficios

Hasta 2 L de jugo de una vez y limpieza en menos de 1 minuto

Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.

  • 800 W

  • QuickClean

  • 2 L, tubo XL

  • Antigoteo

La función de prelimpieza elimina las fibras no deseadas

La función de prelimpieza elimina las fibras no deseadas

La juguera Philips es la primera juguera centrifugadora del mercado con una función de prelimpieza. Si vierte agua en el empujador, puede crear una fuente de agua en el artefacto, que elimina las fibras no deseadas de la tapa y hace que el tamiz sea más fácil de limpiar.

Tecnología QuickClean

Tecnología QuickClean

La juguera de Philips está diseñada para una limpieza fácil gracias a la tecnología QuickClean. Ahora la limpieza se puede realizar en 1 minuto gracias al depósito de pulpa integrado y a las superficies lisas.

Toda la pulpa se recoge en un solo lugar para facilitar su eliminación

Toda la pulpa se recoge en un solo lugar para facilitar su eliminación

La pulpa se recoge en el único lugar donde debería estar, en el depósito de pulpa de la juguera Philips. Esto significa que ya no es necesario retirar la pulpa de otras piezas, como la tapa. Debido al diseño redondo y a las superficies lisas sin rincones ni ranuras, la pulpa es fácil de alcanzar y el recipiente es mucho más fácil de limpiar.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

7

Opiniones

83%

ha recomendado este producto

1

05/04/2020

Argentina

Argentina

Comer saludable

Practicadas a la hora de comer, y tiene un gran truco para lavarla que la aprendí y me termino de cerrar el uso y ni dude en comprarla y la gasto!!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1863/20 Juguera

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1863/20 Juguera

27/10/2017

Argentina

Argentina

fantastica

Buen dia ayer compre una y es fantastica!, lo que me quedo en dudas si trae recetario por que la mia no lo trajo?

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1863/20 Juguera

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1863/20 Juguera

25/03/2017

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Excelente producto

[Employee of philipsglobal] Me volví fanática... Sería muy bueno si fuera más compacto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1863/20 Juguera

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1863/20 Juguera

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.