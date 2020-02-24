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  • Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.
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Descontinuado

Viva CollectionJuguera

HR1863/00

4.3
| (10) Opiniones
Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.
Esta licuadora Philips extrae incluso más jugo de las frutas y verduras. Se puede limpiar en menos de 1 minuto gracias a la revolucionaria tecnología “QUICKClean”. ¡Dese un gusto con jugos caseros saludables todos los días!
Ver todos los beneficios

Hasta 2 L de jugo de una vez y limpieza en menos de 1 minuto

Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.

  • QuickClean

  • 2 L, tubo XL

  • 700 W

Tecnología QuickClean

Tecnología QuickClean

La juguera de Philips está diseñada para una limpieza fácil gracias a la tecnología QuickClean. Ahora la limpieza se puede realizar en 1 minuto gracias al depósito de pulpa integrado y a las superficies lisas.

Solo vierta agua para una prelimpieza rápida

Solo vierta agua para una prelimpieza rápida

La exclusiva función de prelimpieza de Philips le permite enjuagar rápidamente la juguera entre diferentes jugos o después de exprimir. Si vierte agua en el empujador, puede crear una fuente de agua que elimina las sobras no deseadas.

La pulpa cae naturalmente en un solo recipiente.

La pulpa cae naturalmente en un solo recipiente.

Debido a la forma redondeada, sin rincones ni ranuras, los restos se recogen en el contenedor de pulpa.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

10

Opiniones

2
1

24/02/2020

México

México

Buen producto. Cumple su función

Buen producto, recién después de 2 años voy a tener que comprar un repuesto pero porque lo use mal

Ventajas

Potencia

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1863/00 Juicer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1863/00 Juicer

29/07/2018

Argentina

Argentina

Excelente

Nos ha encantado, tritura las frutas con mucha fácilidad, es super potente, fácil para lavar. Lo único es que aún no he logrado separar la tapa negra (por donde sale el jugo) no hay nada que lo explique en las instrucciones. Pero sinceramente es genial, hace que nos provoque hacer muchos jugos. Me gustaría que trajese un recetario de jugos !

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1863/00 Juicer

Sí, recomiendo este producto

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09/01/2018

Argentina

Argentina

Muy buen producto

[Employee of philipsglobal] Lo único que se me complicó en el uso de este producto fue al desarmar, no había forma que separara por primera vez la parte negra del aparato completo, leí el manual dos veces sobre esa parte y nada, resulta que se debe tomar de la boquilla por la que sale el jugo y tirar para arriba. Pero de resto está excelente, muy fácil de usar y lavar. Algo grande sí, ideal para una familia, pero para personas que viven solas, puede ocupar mucho espacio al momento del uso.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1863/00 Juicer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1863/00 Juicer

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