Descontinuado
HR1863/00
QuickClean
2 L, tubo XL
700 W
La juguera de Philips está diseñada para una limpieza fácil gracias a la tecnología QuickClean. Ahora la limpieza se puede realizar en 1 minuto gracias al depósito de pulpa integrado y a las superficies lisas.
La exclusiva función de prelimpieza de Philips le permite enjuagar rápidamente la juguera entre diferentes jugos o después de exprimir. Si vierte agua en el empujador, puede crear una fuente de agua que elimina las sobras no deseadas.
Debido a la forma redondeada, sin rincones ni ranuras, los restos se recogen en el contenedor de pulpa.
4.3
de 5
10
Opiniones
LourdesFa
24/02/2020
México
Buen producto. Cumple su función
Buen producto, recién después de 2 años voy a tener que comprar un repuesto pero porque lo use mal
Ventajas
Potencia
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1863/00 Juicer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1863/00 Juicer
KarinaGutierrz
29/07/2018
Argentina
Excelente
Nos ha encantado, tritura las frutas con mucha fácilidad, es super potente, fácil para lavar. Lo único es que aún no he logrado separar la tapa negra (por donde sale el jugo) no hay nada que lo explique en las instrucciones. Pero sinceramente es genial, hace que nos provoque hacer muchos jugos. Me gustaría que trajese un recetario de jugos !
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1863/00 Juicer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1863/00 Juicer
Cesars01
09/01/2018
Argentina
Muy buen producto
[Employee of philipsglobal] Lo único que se me complicó en el uso de este producto fue al desarmar, no había forma que separara por primera vez la parte negra del aparato completo, leí el manual dos veces sobre esa parte y nada, resulta que se debe tomar de la boquilla por la que sale el jugo y tirar para arriba. Pero de resto está excelente, muy fácil de usar y lavar. Algo grande sí, ideal para una familia, pero para personas que viven solas, puede ocupar mucho espacio al momento del uso.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1863/00 Juicer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1863/00 Juicer