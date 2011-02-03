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  • Para un afeitado al ras
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Descontinuado

cabezales de afeitado

HQ8/50

3.4
| (9) Opiniones
Para un afeitado al ras
En dos años, los cabezales de tu afeitadora cortan 9 millones de vellos de la cara. Sustituye los cabezales de afeitado para que vuelva a rendir al 100%.
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Cambia el cabezal cada 2 años para obtener los mejores resultados

Para un afeitado al ras

  • Producto discontinuado

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Tecnología de afeitado Super Lift & Cut con sistema de doble cuchilla

Tecnología de afeitado Super Lift & Cut con sistema de doble cuchilla

Sistema de doble cuchilla de la afeitadora Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado al ras y cómodo.

Sistema de corte de precisión

Sistema de corte de precisión

La afeitadora Philips tiene cabezales ultra finos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta.

Cómodos cabezales de afeitado

Cómodos cabezales de afeitado

Los cabezales de afeitado de Philips se adaptan a la piel y facilitan un contacto suave y un afeitado más cómodo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.4

de 5

9

Opiniones

2

03/02/2011

España

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Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ8/40 cabezales de afeitado

Sí, recomiendo este producto

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22/11/2010

España

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Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ8/40 cabezales de afeitado

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08/10/2019

España

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Buena afeitadora comprada en 2014,

buena afeitadora, sin necesidad de cable ya que dispone de bateria, muy cómoda de usar. la compre en 2014, funciona correctamente, proximamente cambiare el cabezal de corte y la bateria no me carga muy bien, empieza a durar poco,funcionamiento muy correcto

Contras

recambio de bateria no disponible

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ8/50 shaving heads

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