Descontinuado
HP8346/00
Especial para pelo grueso y largo: más peinados, más rápido
La nueva plancha para el pelo Thick & Long Hair + Hair de Philips Care se ha diseñado especialmente para alisar pelo grueso o largo fácilmente, gracias a sus placas un 40% más anchas y a su peine de doble acción extraíble
Placas cerámicas
Distribución uniforme del calor, 199 C
Acondicionamiento ionizado
Esta alta temperatura te permite cambiar la forma de tu cabello y obtener el estilo que quieres.
Planchar cabellos largos y pesados puede consumir mucho tiempo y energía. Las placas de alisado suelen ser demasiado angostas, no pueden sostener la cantidad de cabello que necesitas y se requieren varias pasadas para poder obtener el resultado que quieres. Estas placas extra anchas, que permiten un 40% más de superficie de alisado, han sido especialmente diseñadas para cabellos largos y pesados porque planchan más cantidad de cabello en una sola pasada y en mucho menos tiempo.
Dale a tu cabello toda la fuerza que necesita con el acondicionamiento iónico. Los iones con carga negativa eliminan la estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar el brillo. Como resultado, obtienes un peinado increíblemente brilloso, suave y sin frizz.
3.3
de 5
9
Opiniones
Malandrina18
17/12/2016
España
Recomendada para uso doméstico
Desde el primer uso me dejo el cabello increíble, me encantan sus placas súper grandes!! Me facilita el alaciado en menos tiempo!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Care Thick & Long Hair HP8346/00 Straightener
Sí, recomiendo este producto
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planchadora25
11/12/2013
España
mi pelo lo agradece
me tiño el pelo de rubio y entre el tinte y la plancha, a pesar de tenerlo liso, se me encrespaba mucho. Contra mas lo planchaba, mas se me encrespaba y era el pez que se mordía la cola. Se me estropeo la plancha y mi cuñada me dejo la suya. Que maravilla, de una pasada tenia el pelo liso con lo cual no se castigaba. El pelo me quedo con un acabado de peluquería. Voy a comprarme la Philips Care Thick & Long Hair.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Care Thick & Long Hair HP8346/00 Straightener
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Care Thick & Long Hair HP8346/00 Straightener
Queen73
10/12/2013
España
Recomendable por sus dimensiones
Buena lancha, sobre todo por las dimensiones de la plancha, facilita el planchado gracias al tamaño de las placas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Care Thick & Long Hair HP8346/00 Straightener
Sí, recomiendo este producto
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