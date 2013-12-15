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Descontinuado

Essential Care, iónico

HP8320/00

4.3

| (4) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Alisado sencillo con brillo de iones

Diseñadas especialmente para ofrecer un uso fácil y rápido, las placas más largas de la nueva plancha Essential Care con cuidado iónico te permiten lograr el peinado liso y brillante que deseas de forma más rápida, manteniendo la suavidad en tu pelo.

Ver todos los beneficios

con placas largas de 100 mm

Alisado sencillo con brillo de iones

  • Placas cerámicas más largas (100 mm)

  • Temperatura profesional de 210 °C

  • Acondicionamiento ionizado

Placas largas para un alisado rápido y fácil

Placas largas para un alisado rápido y fácil

Las placas largas permiten un mejor contacto con el pelo y ayudan a lograr un alisado perfecto en menos tiempo.

Cuida tu pelo con el ionizador, obtén un cabello brillante y sin frizz

Cuida tu pelo con el ionizador, obtén un cabello brillante y sin frizz

Dale a tu cabello toda la fuerza que necesita con el acondicionamiento iónico. Los iones con carga negativa eliminan la estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar el brillo. Como resultado, obtienes un peinado increíblemente brilloso, suave y sin frizz.

Alta temperatura profesional de 210 °C para resultados perfectos

Alta temperatura profesional de 210 °C para resultados perfectos

Esta alta temperatura te permite cambiar la forma de tu cabello y obtener el estilo que quieres.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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4.3

de 5

4

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

15/12/2013

España

España

manejable,magnífica relación calidad-precio

Plancha muy manejable por su poco peso y su cable giratorio.Mientras te peinas,suelta iones que evitan el encrespamiento y dan brillo.Ideal también para hacer ondas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8320/00 Essential Care ion

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Esta reseña se realizó para HP8320/00 Essential Care ion

14/05/2014

España

España

Me encanta

Tanto su estilo como el resultado. Pelo brillante sin complicaciones, dos niveles de calor y son ambos potentes.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8320/00 Essential Care ion

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11/12/2013

España

España

buenas planchas calidad precio

estas planchas son muy recomendables ya que al planchar el pelo no tiran como otras, lo dejan muy liso y suave, otro punto a favor es su precio el cual no es excesivo en comparación con otro tipo de planchas.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8320/00 Essential Care ion

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