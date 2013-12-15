Descontinuado
Alisado sencillo con brillo de iones
Diseñadas especialmente para ofrecer un uso fácil y rápido, las placas más largas de la nueva plancha Essential Care con cuidado iónico te permiten lograr el peinado liso y brillante que deseas de forma más rápida, manteniendo la suavidad en tu pelo.
Placas cerámicas más largas (100 mm)
Temperatura profesional de 210 °C
Acondicionamiento ionizado
Las placas largas permiten un mejor contacto con el pelo y ayudan a lograr un alisado perfecto en menos tiempo.
Dale a tu cabello toda la fuerza que necesita con el acondicionamiento iónico. Los iones con carga negativa eliminan la estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar el brillo. Como resultado, obtienes un peinado increíblemente brilloso, suave y sin frizz.
Esta alta temperatura te permite cambiar la forma de tu cabello y obtener el estilo que quieres.
4.3
de 5
4
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
myriamab
15/12/2013
España
manejable,magnífica relación calidad-precio
Plancha muy manejable por su poco peso y su cable giratorio.Mientras te peinas,suelta iones que evitan el encrespamiento y dan brillo.Ideal también para hacer ondas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8320/00 Essential Care ion
Sí, recomiendo este producto
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Skunk13
14/05/2014
España
Me encanta
Tanto su estilo como el resultado. Pelo brillante sin complicaciones, dos niveles de calor y son ambos potentes.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8320/00 Essential Care ion
Sí, recomiendo este producto
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chavelitakaos
11/12/2013
España
buenas planchas calidad precio
estas planchas son muy recomendables ya que al planchar el pelo no tiran como otras, lo dejan muy liso y suave, otro punto a favor es su precio el cual no es excesivo en comparación con otro tipo de planchas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8320/00 Essential Care ion
Sí, recomiendo este producto
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