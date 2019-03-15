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Descontinuado

Essential Care

HP8319/00

4.7

| (3) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Cabello liso y brillante de forma sencilla

Diseñadas especialmente para ofrecer un uso fácil y rápido, las placas más largas de la nueva plancha Essential Care te permiten lograr el peinado liso que deseas de forma más rápida, manteniendo la suavidad en tu pelo.

Ver todos los beneficios

con placas largas de 100 mm

Cabello liso y brillante de forma sencilla

  • Placas más largas (100 mm)

  • Temperatura profesional de 210 °C

  • Placas cerámicas

Placas largas para un alisado rápido y fácil

Placas largas para un alisado rápido y fácil

Las placas largas permiten un mejor contacto con el pelo y ayudan a lograr un alisado perfecto en menos tiempo.

Alta temperatura profesional de 210 °C para resultados perfectos

Alta temperatura profesional de 210 °C para resultados perfectos

Esta alta temperatura te permite cambiar la forma de tu cabello y obtener el estilo que quieres.

Calentamiento rápido: lista para usar en 60 segundos

Calentamiento rápido: lista para usar en 60 segundos

El período de calentamiento de la plancha es muy corto, lo que te permite empezar a utilizarla en tan solo 60 segundos

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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4.7

de 5

3

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

15/03/2019

España

España

Gran calidad a un buen precio

Hace un mes aprox que tengo la plancha Essential Care de Philips. Es súper ligera, no pesa nada con lo cual apenas te cansas y facilita el proceso. Es muy facil de poner en marcha, tiene un botón de encendido/apagado, alcanca los 210 grados muy rápidamente, una temperatura ideal para un alisado óptimo ; dispone de cable giratorio que viene genial y un mecanismo de cierre ( bloqueo ) de las placas alisadoras. Decir que la primera impresión ha sido muy buena , yo tengo el pelo ondulado/rizado y me ha dejado el pelo con un buen alisado y con brillo, ha sido súper rápido con un par de pasadas en cada mechón he conseguido este resultado. Es recomendable utilizarla después de lavar y secar bien el cabello, ademas de utilizar un protector de calor. Para finalizar, dejar el aparato en una superficie que resista el calor hasta enfriarse ( se enfria rapidamente ) , limpiar las placas , y bloquear las placas alisadoras para guardarla, que también se puede colgar por la anilla que tiene. También se puede utilizar para crear formas en el pelo, unas ondas mas o menos marcadas segun el gusto! Te salva de algun apuro oara conseguir un resultado mas formal y arreglado. Por ponerle alguna pega es que no tiene regulador por temperaturas, pero estoy contentisima.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8319/00 Essential Care

Sí, recomiendo este producto

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02/08/2020

Argentina

Argentina

Muy bueno

Funciona muy bien y está a un muy buen precio además que el diseño es hermoso y es fácil de manejar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8319/00 Essential Care

Fecha de uso 2019-08-02

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8319/00 Essential Care

Fecha de uso 2019-08-02

11/12/2013

España

España

Buena relación calidad-precio

Muy sorprendida con este producto. Al ser tan economico dude de su eficacia y calidad, pero la verdad cada día estoy más contenta con mi plancha de pelo philips HP8319/00 Essential Care cerámica. Facil manejo, muy buenos resultados y un precio muy asequible. En resumen, una buena compra.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8319/00 Essential Care

Sí, recomiendo este producto

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