Descontinuado
Cabello liso y brillante de forma sencilla
Diseñadas especialmente para ofrecer un uso fácil y rápido, las placas más largas de la nueva plancha Essential Care te permiten lograr el peinado liso que deseas de forma más rápida, manteniendo la suavidad en tu pelo.
Placas más largas (100 mm)
Temperatura profesional de 210 °C
Placas cerámicas
Las placas largas permiten un mejor contacto con el pelo y ayudan a lograr un alisado perfecto en menos tiempo.
Esta alta temperatura te permite cambiar la forma de tu cabello y obtener el estilo que quieres.
El período de calentamiento de la plancha es muy corto, lo que te permite empezar a utilizarla en tan solo 60 segundos
4.7
de 5
3
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
rociopl
15/03/2019
España
Gran calidad a un buen precio
Hace un mes aprox que tengo la plancha Essential Care de Philips. Es súper ligera, no pesa nada con lo cual apenas te cansas y facilita el proceso. Es muy facil de poner en marcha, tiene un botón de encendido/apagado, alcanca los 210 grados muy rápidamente, una temperatura ideal para un alisado óptimo ; dispone de cable giratorio que viene genial y un mecanismo de cierre ( bloqueo ) de las placas alisadoras. Decir que la primera impresión ha sido muy buena , yo tengo el pelo ondulado/rizado y me ha dejado el pelo con un buen alisado y con brillo, ha sido súper rápido con un par de pasadas en cada mechón he conseguido este resultado. Es recomendable utilizarla después de lavar y secar bien el cabello, ademas de utilizar un protector de calor. Para finalizar, dejar el aparato en una superficie que resista el calor hasta enfriarse ( se enfria rapidamente ) , limpiar las placas , y bloquear las placas alisadoras para guardarla, que también se puede colgar por la anilla que tiene. También se puede utilizar para crear formas en el pelo, unas ondas mas o menos marcadas segun el gusto! Te salva de algun apuro oara conseguir un resultado mas formal y arreglado. Por ponerle alguna pega es que no tiene regulador por temperaturas, pero estoy contentisima.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8319/00 Essential Care
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8319/00 Essential Care
lenaaaa111111
02/08/2020
Argentina
Muy bueno
Funciona muy bien y está a un muy buen precio además que el diseño es hermoso y es fácil de manejar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8319/00 Essential Care
Fecha de uso 2019-08-02
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2019-08-02
moni36
11/12/2013
España
Buena relación calidad-precio
Muy sorprendida con este producto. Al ser tan economico dude de su eficacia y calidad, pero la verdad cada día estoy más contenta con mi plancha de pelo philips HP8319/00 Essential Care cerámica. Facil manejo, muy buenos resultados y un precio muy asequible. En resumen, una buena compra.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8319/00 Essential Care
Sí, recomiendo este producto
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