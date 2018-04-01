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Descontinuado

Plancha para el cabello KeraShine

HP8316/00

Terapia de brillo para obtener un cabello suave y sedoso

La plancha para el cabello Philips KeraShine con tecnología iónica y revestimiento de queratina te ayuda a obtener un cabello hermoso y el estilo que quieres en menos tiempo. Las placas extralargas se diseñaron para el cabello largo o grueso y para minimizar el daño.

Ver todos los beneficios

Terapia de brillo para obtener un cabello suave y sedoso

  • Ceramic Keratin

  • Ionic Care

  • Placas extra grandes

Placas lisas con menor exposición al calor

Placas lisas con menor exposición al calor

Disfruta con el estilo y la protección de la tecnología SilkPro Care de Philips. Sus placas más lisas que la seda se deslizan por tu cabello con una temperatura optimizada, lo que minimiza la fricción y genera una menor exposición al calor, para un cabello suave, sedoso y hermosamente alisado.

Placas de cerámica con queratina para un deslizamiento suave y un cabello brillante

Placas de cerámica con queratina para un deslizamiento suave y un cabello brillante

Esta plancha para el cabello tiene placas cerámicas con queratina para darle a tu cabello una suavidad y un brillo increíbles en cada pasada.

Disfruta de más cuidado con el tratamiento iónico para obtener un cabello brillante y sin frizz

Disfruta de más cuidado con el tratamiento iónico para obtener un cabello brillante y sin frizz

Dale a tu cabello un cuidado al instante con el tratamiento iónico. Los iones con carga negativa eliminan la estática, acondicionan tu cabello y suavizan las cutículas para intensificar el brillo y la suavidad. El resultado: un cabello liso y sin frizz con un brillo espectacular.

Especificaciones técnicas

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