Descontinuado
Resultados profesionales en cualquier lugar
El secador de cabello SalonDry Travel de 2000 W tiene todo lo que necesitas para obtener resultados profesionales, estés donde estés.
2000 W
Plegable
Doble voltaje
Este secador profesional de 2000 W crea un flujo de aire muy potente. El resultado de la combinación de potencia y velocidad hace que secar y peinar el cabello sea más fácil y rápido.
Secado cuidadoso con 2 ajustes de velocidad flexibles
Una función profesional imprescindible para modeladores de cabello. El botón CoolShot ofrece flujo de aire frío para terminar de fijar el peinado.
5.0
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Pauli
04/02/2019
Chile
Excelente secador para viajes
Es compacto, potente y doble voltaje. Fácil de llevar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonDry Travel HP4829/00 Secador de viaje
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonDry Travel HP4829/00 Secador de viaje
FerSGB
15/06/2017
Chile
Increíble
Viajo mucho! Y lo amo, lo tengo hace 4 años, es de 2000W y seca rápido, es compacto y cabe en cualquier lugar, funciona igual que cuando lo compre y lo deje inclusive como mi secador de pelo diario. Lo mega recomiendo, aparte tiene multivoltaje lo que es práctico para viajar fuera de Chile
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonDry Travel HP4829/00 Secador de viaje
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonDry Travel HP4829/00 Secador de viaje