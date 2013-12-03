Descontinuado
Hervor rápido y fácil
Gracias al elemento térmico plano, el hervidor hierve el agua rápidamente y es fácil de limpiar. El filtro antisarro lavable le proporciona agua limpia para realzar la pureza de sus bebidas.
1,6 l, 2400 W
indicador de nivel de agua
Negro
Tapa con bisagra
La pava puede llenarse a través de la boquilla o abriendo la tapa con bisagra.
Indicadores de nivel de agua fáciles de leer en ambos lados del calentador de agua eléctrico Philips para personas diestras y zurdas.
El cable se puede enrollar alrededor de la base, lo que facilita la colocación del calentador de agua en la cocina.
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
rober
03/12/2013
España
Imprescindible !!
lo recomiendo a todo el mundo que quiera prepararse un té o alguna infusion en cualquier momento del dia, calienta el agua en un momento y es muy intuitivo. En el trabajo tenemos 5
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9300/00 Hervidor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9300/00 Hervidor