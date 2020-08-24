Descontinuado
FM16FD170D/00
Fácil de usar y de conectar
Dispositivo fácil de usar y conectar con tecnología Plug & Play. Con la colorida unidad flash USB de Philips edición MOTION almacenar y compartir archivos, fotos y música es fácil y asequible.
16 GB
Edición Motion 2.0
Pack de 2
Elige tu color favorito: amarillo canario, rosa gelatina, púrpura ultravioleta, verde absenta o azul eléctrico, y haz que tus tareas diarias de almacenar y compartir datos resulten más divertidas.
Con la memoria de 16 GB puedes intercambiar y compartir más archivos o de mayor tamaño a través del puerto USB de tu PC o computadora portátil.
La transferencia de datos a alta velocidad reduce sustancialmente el irritante tiempo de espera al copiar archivos multimedia de gran tamaño desde o hacia el disco duro de la computadora.