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        Descontinuado

        Unidad flash USB

        FM04FD180B/00

        Fácil de usar y de conectar

        Dispositivo fácil de usar y conectar con tecnología Plug & Play. Con la colorida unidad flash USB de Philips edición STAR almacenar y compartir archivos, fotos y música es fácil y asequible.

        Ver todos los beneficios

        Intercambia archivos en un abrir y cerrar de ojos

        Fácil de usar y de conectar

        • 4 GB

        • Edición Star 2.0

        Rápida transferencia de datos con USB 2.0 de alta velocidad

        La transferencia de datos a alta velocidad reduce sustancialmente el irritante tiempo de espera al copiar archivos multimedia de gran tamaño desde o hacia el disco duro de la computadora.

        Tapa protectora integrada para más comodidad

        Nunca más perderás la tapa. La tapa protectora está integrada en el producto y siempre se mantiene unida a la memoria USB. Para reproducir, sólo tienes que mover la tapa hacia atrás y conectar la memoria.

        Empaque cómodo y fácil de abrir

        Las marcas y el troquelado te indican la mejor forma de abrir el empaque y acceder a la memoria USB sin complicaciones.

        Especificaciones técnicas

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