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Descontinuado

Altavoz portátil inalámbrico

BT2200B/00

4.4

| (25) Opiniones | 92% ha recomendado este producto

Un altavoz tan intrépido como tú

Este resistente altavoz inalámbrico portátil y resistente al agua puede ir contigo a donde sea. Bajo la lluvia, la nieve o el sol, dentro o fuera. Seguirá sonando como nunca, debido a su resistencia.

Ver todos los beneficios

Un altavoz tan intrépido como tú

  • Bluetooth®

  • Micrófono integrado para llamadas

  • Batería recargable

Utiliza tu propia correa para llevarlo a cualquier parte

Transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth

Transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Resistente, resistente al agua y flotante, fabricado para el exterior

Resistente, resistente al agua y flotante, fabricado para el exterior

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 5

25

Opiniones

92%

ha recomendado este producto

09/04/2018

Peru

Peru

Es de muy buena calidad y no distorsiona en maximo volumen.

El parlante esta diseñado de buen material y resistente al agua y tiene un sonido muy bueno con agudos y graves que al darle el maximo volumen no distorsiona.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT2200B Altavoz portátil inalámbrico

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Esta reseña se realizó para BT2200B Altavoz portátil inalámbrico

12/01/2016

España

España

Diseño a muy buen precio

Muy buen producto, el diseño es muy cuidado e impactante. El sonido es bastante bueno para lo compacto que es, echo de menos un poco más de bajos, pero aún así es bastante bueno. El que sea resistente al agua es bueno, aunque como todos estos dispositivos acuáticos, lo mejor es mantenerlos alejados, ya que si se moja y deja de funcionar la culpa es tuya y no te lo cubre la garantía.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT2200B altavoz portátil inalámbrico

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14/06/2015

España

España

Satisfecho con este pequeño

La verdad, es que el sonido es muy bueno, un altavoz compacto, de fácil uso, y por lo que he podido comprobar hasta el momento, la autonomía es genial. Que se pueda mojar, ya es la bomba, aunque evitaré de que pase. Pero es un plus, por si uno se lo deja al aire libre accidentamente.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT2200B altavoz portátil inalámbrico

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