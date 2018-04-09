Descontinuado
Un altavoz tan intrépido como tú
Este resistente altavoz inalámbrico portátil y resistente al agua puede ir contigo a donde sea. Bajo la lluvia, la nieve o el sol, dentro o fuera. Seguirá sonando como nunca, debido a su resistencia.
Bluetooth®
Micrófono integrado para llamadas
Batería recargable
Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.
Resistente, resistente al agua y flotante, fabricado para el exterior
4.4
de 5
25
Opiniones
92%
ha recomendado este producto
Percy50
09/04/2018
Peru
Es de muy buena calidad y no distorsiona en maximo volumen.
El parlante esta diseñado de buen material y resistente al agua y tiene un sonido muy bueno con agudos y graves que al darle el maximo volumen no distorsiona.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT2200B Altavoz portátil inalámbrico
Sí, recomiendo este producto
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pangui
12/01/2016
España
Diseño a muy buen precio
Muy buen producto, el diseño es muy cuidado e impactante. El sonido es bastante bueno para lo compacto que es, echo de menos un poco más de bajos, pero aún así es bastante bueno. El que sea resistente al agua es bueno, aunque como todos estos dispositivos acuáticos, lo mejor es mantenerlos alejados, ya que si se moja y deja de funcionar la culpa es tuya y no te lo cubre la garantía.
Sí, recomiendo este producto
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joshi
14/06/2015
España
Satisfecho con este pequeño
La verdad, es que el sonido es muy bueno, un altavoz compacto, de fácil uso, y por lo que he podido comprobar hasta el momento, la autonomía es genial. Que se pueda mojar, ya es la bomba, aunque evitaré de que pase. Pero es un plus, por si uno se lo deja al aire libre accidentamente.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT2200B altavoz portátil inalámbrico
Sí, recomiendo este producto
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