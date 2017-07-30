Descontinuado
AE1530/00
Sintonización analógica FM/MW
Altavoz integrado
Toma para audífonos
Funciona con baterías
Sintonizador estéreo FM/OM (AM)
0
El altavoz ofrece una buena calidad de sonido para disfrutar mucho más.
2.7
de 5
13
Opiniones
Cymmerief
30/07/2017
España
Comprador verificado
Típico transistor que hace su función al 100%
Fácil de usar, pequeño y portable, con un buen sonido y consume poca batería. Simplemente genial
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AE1530 DAB+ y Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AE1530 DAB+ y Bluetooth®
chris1949
15/05/2012
España
buen transistor
Bueno y bonito transitor con calidad optima sobre todo por su precio, quizás por poner alguna queja el conector del auricular estaria mejor situado en la parte superior que en el lateral donde ocupa mas lugar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AE1530 DAB+ y Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AE1530 DAB+ y Bluetooth®
Gustavo MARTIN
11/08/2020
Argentina
Hermoso y practico
Muy lindo diseño, pude escuchar a todos lados donde la lleve
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AE1530 Radio portátil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AE1530 Radio portátil