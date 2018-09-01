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Conduzca con seguridad
Philips Xenon Standard es el repuesto de un foco quemado. Es de la misma calidad y ofrece el mismo rendimiento que el foco original
Tipo de lámpara: D5S
Pack de: 1
12 V, 25 W
Philips Xenon Standard ofrece el rendimiento de iluminación de calidad original de un automóvil nuevo. La calidad de la bombilla tiene el respaldo de todos los principales fabricantes.
Las bombillas Xenon HID (High Intensity Discharge, Descarga de alta intensidad) ofrecen el doble de luz para conducir con seguridad en todas las situaciones. La intensa luz blanca producida por las bombillas Xenon HID es comparable a la luz del día. Los estudios han demostrado que la iluminación de vehículos que poseen lámparas xenón ayuda a los conductores a enfocarse en la carretera y mirar los obstáculos y las señales de tráfico con mayor rapidez que con las bombillas tradicionales. * En comparación con bombillas halógenas estándar
Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia en el sector de iluminación para vehículos mediante la presentación de innovaciones tecnológicas que se han convertido en un estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo está equipado con iluminación de Philips.
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