Descontinuado
11961ULWX2
LED-T10 [~W5W]
Cantidad de bombillas: 2
12 V, 0.6 W
Posición e interior
Aunque el objetivo principal de la iluminación exterior es ayudarte a ver y a que te vean, no hay motivo para dejar de lado un buen aspecto. Si buscas mejorar tu estilo sin tener que comprar un automóvil más nuevo, reemplazar la iluminación exterior e interior con luces LED es una forma inteligente de invertir tu dinero. Mejora la iluminación exterior de tu automóvil con luces de freno de un rojo más intenso, señalización de viraje ámbar vibrante, y luces de posición y marcha atrás blancas y brillantes. Tu automóvil expresa quien eres, así que muestra tu estilo con las luces LED de señalización exterior de Philips.
Para tu seguridad, es vital señalizar el movimiento que deseas hacer con tu automóvil. A fin de evitar choques, es necesario que los demás sepan lo que haces. Las luces brillantes de señalización garantizan que te vean para mejorar tu seguridad. Ya sean las de marcha atrás, de posición o de freno, las luces Philips Ultinon LED de señalización te brindan el desempeño que necesitas y ofrecen a los demás conductores el tiempo adicional vital para reaccionar a tus movimientos.
Deseas luces brillantes y elegantes para tu auto, pero no quieres tener que cambiarlas constantemente. Esa es la principal desventaja las luces convencionales: cuanto más potente es la luz, menor es su vida útil. Las luces LED tienen una vida más prolongada, incluso con la misma intensidad. Además, las luces LED Philips Ultinon son más resistentes al calor y la vibración, lo que las convierte en la elección perfecta para disfrutar de un rendimiento prolongado.
Opiniones
Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.
.