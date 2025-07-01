¿Cómo debo guardar la leche materna extraída?

Puede guardar la leche materna en el frigorífico (a menos de 4 ⁰C/39 ⁰F) durante un máximo de 4 días, o en el congelador (a menos de -18 ⁰C/0 ⁰F) durante 6-12 meses con un biberón, vaso de almacenamiento o bolsa de almacenamiento de leche materna Philips Avent. Para el almacenamiento a largo plazo, se recomienda encarecidamente la congelación profunda (a menos de -4 ⁰F/-20 ⁰C).
Si va a llevar la leche materna con usted, utilícela en un plazo de 4 horas.
Consulte a continuación las temperaturas de almacenamiento recomendadas y dónde comprar accesorios de almacenamiento
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