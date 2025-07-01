Asistencia de Philips ¿Qué sujetadores funcionan con mi extractor de leche eléctrico Philips Avent?

El extractor de leche eléctrico Philips Avent se ha diseñado para su uso con una gran variedad de sujetadores con el fin de hacer la extracción más fácil y cómoda. Consulte los siguientes consejos de uso para su modelo específico.

Extractor de leche eléctrico manos libres Philips Avent Los protectores y vasos se adaptan a la mayoría de sujetadores normales y de lactancia.

Si la extracción de leche te resulta incómoda, prueba a cambiar a un sujetador más elástico (pero no demasiado para evitar que los vasos se deslicen durante la extracción).

No se recomienda usar sujetadores con aros. Extractor de leche eléctrico individual/doble Philips Avent Funciona bien con la mayoría de los sujetadores de lactancia normales.

Funciona bien con la mayoría de los sujetadores de lactancia con ranuras más grandes para el embudo del extractor (el cuerpo del extractor no se puede conectar a través del sujetador).

No se recomienda utilizar un sujetador de lactancia con orificios circulares en lugar de ranuras.