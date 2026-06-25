¿Cómo utilizo OneBlade en el cuerpo?

Las cuchillas OneBlade Intimat de Philips proporcionan un afeitado apurado y reducen la posibilidad de rasguños y cortes.



Consejos de afeitado para hombres: Cuando se afeite el escroto, es importante que utilice los dedos de la mano libre para extender la piel y mantenerla lo más tensa posible. Esto proporciona una superficie suave sobre la que deslizar la cuchilla, lo que mejora los resultados del afeitado y reduce el riesgo de cortes. Afeite el escroto por secciones, procurando mantener la piel tensa y lo más libre de arrugas posible.



Consejos de afeitado para mujeres: Cuando se afeite la parte interior de los labios mayores, asegúrese de estirarlos de forma que la cuchilla no entre en contacto con los labios menores. Proteja sus labios menores con la mano libre.



Siga los pasos que se indican a continuación para afeitarse usando el accesorio protector para la piel:



1. Coloque la cuchilla para zonas íntimas en el mango de su OneBlade.

2. Pulse el botón de encendido para encender el dispositivo.

3. Con la mano libre, tire de una pequeña zona de la piel con dos dedos para estirarla y levantar el vello. Coloque la cuchilla únicamente sobre la piel completamente estirada. Consulte los consejos anteriores para obtener más información.

4. Asegúrese de que la cuchilla esté completamente en contacto con la piel y no esté inclinada.

5. Mueva el aparato lentamente con una ligera presión. A medida que continúe, asegúrese de que la piel permanezca estirada durante el afeitado.



Cuando termine de afeitarse, apague el aparato y límpielo bien.



Consulte la pregunta frecuente ¿Cómo limpio mi OneBlade? para obtener instrucciones detalladas.

