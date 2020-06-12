Descontinuado
Diafragmas 12.2mm, diseño post. cerrado
Intraauditivo
Estos son graves intensos y potentes que te permiten realmente sentir la música. Los controladores de parlantes potentes de 12.2 mm resuenan graves resonantes desde un paquete compacto y elegante.
Diseñado ergonómicamente con tubos angulados y ovalados para brindar un ajuste cómodo y natural, de manera que puedas escuchar música durante horas con total comodidad.
Un control remoto fácil de usar que te permite reproducir o detener canciones y atender llamadas con solo pulsar un botón.
4.9
de 5
9
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Alina87
12/06/2020
Chile
Sonido super nitido y perfecto. Buenisimos!
Tiene un buen sonido y son super comodos. Perfectos!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE4305BK Auriculares con micrófono
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE4305BK Auriculares con micrófono
SoyTin
20/03/2021
Argentina
Estoy satisfecho
Muy buenos auriculares de no tan alto precio, los recomiendo mucho. Tienen muy buen sonido.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE4305BK Headphones with mic
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE4305BK Headphones with mic
16/01/2021
Argentina
Muy buen sonido
Son excelentes por el precio que tienen, los recomiendo
Ventajas
Sonido claro, costo accesible.
Contras
Cable un tanto frágil.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE4305BK Headphones with mic
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE4305BK Headphones with mic