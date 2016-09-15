Descontinuado
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
Piwicha28
15/09/2016
Peru
Muy util
Es un producto sumamente ligero y muy preciso para el uso exclusivo de nuestroa engreidos e ideal para esta etapa maravillosa.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF710/00 Cucharas para niños de 6m+
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF710/00 Cucharas para niños de 6m+
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.
La punta blanda no está disponible en los Estados Unidos