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Rizador cónico
Descontinuado
Asistencia técnica
HP8618/00
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¿Puedo utilizar mi rizador de Philips para pelo corto?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Puedo usar el moldeador Philips con el pelo húmedo?
El moldeador Philips desprende un olor extraño
Mi moldeador Philips genera vapor
Mi moldeador Philips se apaga solo