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SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener
Descontinuado
Asistencia técnica
HP4666/00
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¿Puedo usar el moldeador Philips con el pelo húmedo?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Puedo dañar mi pelo al rizarlo o alisarlo?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?
El revestimiento de mi plancha Philips se desgasta
Mi moldeador Philips no se enciende