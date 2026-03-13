Descontinuado
Asistencia técnica
HD9300/90
Descontinuado
¿Puedo usar mi hervidora Philips sin el filtro antical?
Además de agua, ¿puedo calentar otros líquidos en la hervidora?
¿Qué ocurre si enciendo la hervidora Philips sin agua?
¿Qué son los puntos blancos que aparecen en la parte inferior de la hervidora Philips?
¿Cómo limpio el filtro antical de mi hervidora Philips?
Mi hervidora Philips tarda mucho en hervir el agua
Sale agua de la boquilla de mi hervidora Philips
Hay agua o condensación en la base de mi hervidora Philips
La hervidora Philips se queda en la posición de encendido
Mi hervidora Philips hierve y se detiene
Mi hervidora Philips no se enciende
La hervidora Philips tiene pequeñas manchas dentro