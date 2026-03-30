Descontinuado
TAT3255PP/00
Control. de 6 mm, parte post. cerrada
Ajuste anatómico
Resis. al sudor/salpicaduras (IPX4)
Hasta 24 horas de música
Gracias a la certificación IPX4, estos audífonos realmente inalámbricos son resistentes a las salpicaduras desde cualquier dirección. También resisten la transpiración, así que no tienes de qué preocuparte si te quedas atrapado bajo la lluvia.
Sal a la calle con varias cargas en el bolsillo. Disfrutarás de hasta 6 horas de tiempo de reproducción con una sola carga, además de 18 horas si el estuche está totalmente cargado. Una carga corta de 15 minutos en el estuche te ofrece 1 hora de tiempo de reproducción. La carga completa en el escuche tarda 2 horas a través de USB-C.
¿Debes contestar una llamada cuando los auriculares tienen poca batería? Obtén más tiempo de conversación si utilizas un audífono mientras el otro se carga. El micrófono se asigna automáticamente al audífono que utilizas y puedes cambiarlo cuando sea necesario.
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