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Descontinuado

Audífonos intrauditivos realmente inalámbricos

TAT3255PP/00

Disponible en

Azul
Azul
Blanco
Blanco
Negro
Negro
Rosa
Rosa
Tus sonidos. Tus movimientos.
Dónde y cuándo quieras. Estos audífonos totalmente inalámbricos resistentes a las salpicaduras y la transpiración te brindan un excelente sonido, y hasta 24 horas de tiempo de reproducción con su estuche de carga. Si te encuentras en una llamada larga, puedes utilizar solo un audífono mientras el otro se carga.
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Tus sonidos. Tus movimientos.

  • Control. de 6 mm, parte post. cerrada

  • Ajuste anatómico

  • Resis. al sudor/salpicaduras (IPX4)

  • Hasta 24 horas de música

Protección IPX4 resistente a salpicaduras y transpiración

Gracias a la certificación IPX4, estos audífonos realmente inalámbricos son resistentes a las salpicaduras desde cualquier dirección. También resisten la transpiración, así que no tienes de qué preocuparte si te quedas atrapado bajo la lluvia.

Estuche de carga USB-C portátil. Obtén hasta 24 horas de tiempo de reproducción

Sal a la calle con varias cargas en el bolsillo. Disfrutarás de hasta 6 horas de tiempo de reproducción con una sola carga, además de 18 horas si el estuche está totalmente cargado. Una carga corta de 15 minutos en el estuche te ofrece 1 hora de tiempo de reproducción. La carga completa en el escuche tarda 2 horas a través de USB-C.

Modo mono. Cambia el micrófono entre los audífonos

¿Debes contestar una llamada cuando los auriculares tienen poca batería? Obtén más tiempo de conversación si utilizas un audífono mientras el otro se carga. El micrófono se asigna automáticamente al audífono que utilizas y puedes cambiarlo cuando sea necesario.

Especificaciones técnicas

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