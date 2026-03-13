Descontinuado
Asistencia técnica
HR2200/81
Descontinuado
¿Hay ingredientes que no puedo preparar en el accesorio para sopas?
¿Qué tipo de material se ha utilizado en la cuchilla? ¿Debo sustituirla periódicamente?
¿Por qué se producen ruidos durante el procesamiento?
¿Puedo crear mis propias recetas?
¿Qué tipo de material se utiliza en la carcasa de la unidad motora? ¿Libera elementos nocivos durante el proceso de preparación de la sopa?
¿Qué es el sensor de rebosamiento? ¿Para qué sirve?
¿Cómo se limpia el Más que sopas cuando la parte inferior se ha quemado debido a un uso incorrecto?
¿Qué son los puntos blancos que se encuentran a veces en el fondo del recipiente? ¿Cómo puedo eliminarlos? ¿Cómo puedo evitarlos?
¿Cómo sé que el programa ha terminado?
¿Cómo se realiza el mantenimiento del Más que sopas?
El piloto del programa seleccionado está encendido, pero el aparato no funciona. ¿Qué debo hacer?
Los alimentos se han quemado. ¿Qué debo hacer?
El piloto del modo seleccionado no se enciende. ¿Qué debo hacer?
El aparato rebosa. ¿Qué debo hacer?
Los ingredientes no se han mezclado bien. ¿Qué debo hacer?