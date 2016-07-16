Descontinuado
HR2200/81
Sopas, compotas y batidos preparados fácilmente
La SoupMaker de Philips cuenta con 5 programas preestablecidos que le brindan una versatilidad definitiva. Con ella puede preparar sopas con o sin trozos, compotas y batidos. También puede utilizarla como una licuadora normal. Nunca ha sido tan fácil preparar sus recetas caseras favoritas.
1,2 l con 5 programas
Carcasa única de acero inoxidable
Cable de 0.8 m
Folleto con 31 recetas
La SoupMaker de Philips tiene una interfaz de usuario sencilla que consta de 5 ajustes predefinidos.
Con la SoupMaker de Philips puede hacer su sopa favorita en 20 minutos.
3.5
de 5
134
Opiniones
Celso1964
16/07/2016
España
Comprador verificado
Nunca fue tan fácil hacer una crema
Lo que antes llevaba mucho tiempo y el uso de varios aparatos, ahora puedes hacer tus cremas, perfectas, en 15 minutos. Excelente producto la Soup Maker.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2200/80 Más que sopas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2200/80 Más que sopas
Sergiogfp
17/09/2015
España
Increible calidad precio inmejorable
No merece la pena ni grandes aparatos costosos de mas de 1000€ tipo termomix ni otros.. tipo preparación alimentos infantil Es ideal, para lo que yo necesito, directamente patata, puerro, zanahoria y carne.. dos vasos de agua un chorrito de aceite y ya tengo la comida de 2 días de mi hija... El solo lo cocina y lo deja pire.. me vale para llevar a cualquier parte al ser tan practico. Solo una pega.. el no poder meterlo en el lavavajillas, pero se lava muy rápido. Y por cierto.. los batidos geniales.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2200/80 Más que sopas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2200/80 Más que sopas
gonzalpa
28/09/2013
España
FANTASTICO
Simplemente .....¡¡¡fantastico!!!! (Al menos para mi)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2200/80 Más que sopas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2200/80 Más que sopas