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  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection SoupMaker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection SoupMaker
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection SoupMaker
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection SoupMaker
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection SoupMaker
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection SoupMaker
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection SoupMaker
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection SoupMaker
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection SoupMaker
  • Main in-use photograph Philips Viva Collection SoupMaker
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection SoupMaker
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection SoupMaker
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection SoupMaker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection SoupMaker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection SoupMaker
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection SoupMaker
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection SoupMaker
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection SoupMaker
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection SoupMaker
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection SoupMaker
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection SoupMaker

Descontinuado

Viva CollectionSoupMaker

HR2200/81

3.5

| (134) Opiniones

Sopas, compotas y batidos preparados fácilmente

La SoupMaker de Philips cuenta con 5 programas preestablecidos que le brindan una versatilidad definitiva. Con ella puede preparar sopas con o sin trozos, compotas y batidos. También puede utilizarla como una licuadora normal. Nunca ha sido tan fácil preparar sus recetas caseras favoritas.

Ver todos los beneficios

Sanos, deliciosos y preparados en casa.

Sopas, compotas y batidos preparados fácilmente

  • 1,2 l con 5 programas

  • Carcasa única de acero inoxidable

  • Cable de 0.8 m

  • Folleto con 31 recetas

Interfaz de usuario simple con 5 ajustes predefinidos

Interfaz de usuario simple con 5 ajustes predefinidos

La SoupMaker de Philips tiene una interfaz de usuario sencilla que consta de 5 ajustes predefinidos.

Haga su sopa favorita en un plazo de 20 minutos

Haga su sopa favorita en un plazo de 20 minutos

Con la SoupMaker de Philips puede hacer su sopa favorita en 20 minutos.

Fácil de limpiar

Fácil de limpiar

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.5

de 5

134

Opiniones

16/07/2016

España

España

Comprador verificado

Nunca fue tan fácil hacer una crema

Lo que antes llevaba mucho tiempo y el uso de varios aparatos, ahora puedes hacer tus cremas, perfectas, en 15 minutos. Excelente producto la Soup Maker.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2200/80 Más que sopas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2200/80 Más que sopas

17/09/2015

España

España

Increible calidad precio inmejorable

No merece la pena ni grandes aparatos costosos de mas de 1000€ tipo termomix ni otros.. tipo preparación alimentos infantil Es ideal, para lo que yo necesito, directamente patata, puerro, zanahoria y carne.. dos vasos de agua un chorrito de aceite y ya tengo la comida de 2 días de mi hija... El solo lo cocina y lo deja pire.. me vale para llevar a cualquier parte al ser tan practico. Solo una pega.. el no poder meterlo en el lavavajillas, pero se lava muy rápido. Y por cierto.. los batidos geniales.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2200/80 Más que sopas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2200/80 Más que sopas

28/09/2013

España

España

FANTASTICO

Simplemente .....¡¡¡fantastico!!!! (Al menos para mi)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2200/80 Más que sopas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2200/80 Más que sopas

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