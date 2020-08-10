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Descontinuado

Planchas para el cabello

HP8300/00

4.9
| (7) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Resultados profesionales de forma cómoda
Plánchate el pelo a tu manera. Simply SalonStraight es fácil de usar y ofrece resultados muy eficaces. Las placas cerámicas de alisado funcionan a una temperatura profesional de 180 °C.
Ver todos los beneficios

Simply Salon Straight

Resultados profesionales de forma cómoda

  • SalonStraight

  • Cerámica

Placas cerámicas para un deslizamiento suave y un cabello brillante

Placas cerámicas para un deslizamiento suave y un cabello brillante

La cerámica es microscópicamente suave y duradera por naturaleza; por eso es uno de los mejores materiales para diseñar placas de alisado. Las placas se deslizan con suavidad por tu cabello para darle un brillo increíble.

Temperatura de 180 °C para resultados perfectos

Temperatura de 180 °C para resultados perfectos

Gracias a la alta temperatura puedes moldear tu cabello como más quieras y lucir un peinado perfecto.

Calentamiento rápido: lista para usar en 60 segundos

Calentamiento rápido: lista para usar en 60 segundos

El período de calentamiento de la plancha es muy corto, lo que te permite empezar a utilizarla en tan solo 60 segundos

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 5

7

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

10/08/2020

Argentina

Argentina

Excelente!

Me encanta........................................

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8300 Planchita para el pelo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8300 Planchita para el pelo

02/08/2020

Argentina

Argentina

Súper recomendable

Enamorada de lo liviana que es, la temperatura que alcanza y lo fácil que hace alisar el pelo. No la cambio por nada

Ventajas

precio, calidad, todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8300 Planchita para el pelo

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18/07/2020

Argentina

Argentina

Siempre lista, prolija y feliz con mi Pelo

Elijo la plancha de pelo Philips porque siempre estoy lista, prolija y feliz para salir a trabajar, entrenar, de compras o de fiesta. La recomiendo a todas mis amigas

Ventajas

Por su tamaño la llevo de viaje y plancho hasta mi ropa

Contras

No tengo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8300 Planchita para el pelo

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