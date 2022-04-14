Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Planchas para el cabello
Descontinuado
Asistencia técnica
HP8300/00
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Manual del usuario
Todas (4)
¿Puedo usar el moldeador Philips con el pelo húmedo?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Puedo dañar mi pelo al rizarlo o alisarlo?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?
El revestimiento de mi plancha Philips se desgasta
Mi moldeador Philips no se enciende