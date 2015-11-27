Descontinuado
4.7
de 5
6
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
miriammr09
27/11/2015
España
La mejor plancha que he usado, la recomiendo al 100%
Nada que envidiarle a las marcas más caras. Probada en una melena rizada y alisada en 20 minutos y con una duración de varios días.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener
estrelladeplaya
20/09/2012
España
Es una magnífica plancha por un precio muy adsequible.
No tiene nada que envidiar a otras planchas que triplican el precio. Un alisado muy profesional y muy rápido.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonStraight Sonic HP4666/22 Straightener
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonStraight Sonic HP4666/22 Straightener
20/07/2020
Argentina
Excelente
Me deja el pelo perfecto sin mucho esfuerzo. La adoro.
Ventajas
Regulación de temperatura
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonStraight Sonic HP4666/00 Plancha para el pelo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonStraight Sonic HP4666/00 Plancha para el pelo