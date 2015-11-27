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Descontinuado

SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener

HP4666/00

4.7
| (6) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
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Opiniones

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4.7

de 5

6

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

27/11/2015

España

España

La mejor plancha que he usado, la recomiendo al 100%

Nada que envidiarle a las marcas más caras. Probada en una melena rizada y alisada en 20 minutos y con una duración de varios días.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener

20/09/2012

España

España

Es una magnífica plancha por un precio muy adsequible.

No tiene nada que envidiar a otras planchas que triplican el precio. Un alisado muy profesional y muy rápido.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SalonStraight Sonic HP4666/22 Straightener

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Esta reseña se realizó para SalonStraight Sonic HP4666/22 Straightener

20/07/2020

Argentina

Argentina

Excelente

Me deja el pelo perfecto sin mucho esfuerzo. La adoro.

Ventajas

Regulación de temperatura

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SalonStraight Sonic HP4666/00 Plancha para el pelo

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Esta reseña se realizó para SalonStraight Sonic HP4666/00 Plancha para el pelo

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