Descontinuado
Fiesta en la piscina. Fiesta en la ducha. Tu fiesta.
Donde y cuando quieras. Este altavoz Bluetooth resistente al agua cuenta con graves potentes en un diseño pequeño y te ofrece un sonido sorprendente. Obtendrás ocho horas de tiempo de reproducción y una entrada de audio. Desde la piscina hasta la ducha, haz que sea tu tipo de fiesta.
Bluetooth
Blanco
En la piscina, el lago o la ducha. Este altavoz de clasificación IPX7 resistente al agua flota y puede resistir estar sumergido hasta 1 m durante 30 minutos.
La batería te brinda 8 horas de reproducción con una carga completa. La carga tarda aproximadamente 3 horas y es muy fácil gracias al cable micro USB incluido.
Controla la música desde los botones en la parte lateral del altavoz. Pulsa para reproducir y pulsa dos veces el botón de subir o bajar el volumen para saltar las pistas. La rejilla del altavoz tiene luces LED que se iluminan en un flujo constante de color azul o parpadean en colores aleatorios.
2.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
Sr.PRàctic
06/04/2020
España
Podría ser mejor!
Sería genial que se emparejaran 2 productos UpBeat , siendo uno maestro y el otro esclavo y así poder tener un sonido Estéreo y decidiendo el oyente la distancia entre altavoces para crear el campo Estéreo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT150W altavoz portátil inalámbrico
Fecha de uso 2020-03-06
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT150W altavoz portátil inalámbrico
Fecha de uso 2020-03-06