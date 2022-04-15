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Moldeador multiestilo para volumen
Descontinuado
Asistencia técnica
BHH814/00
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Declaración de conformidad de la UE - English (US)
Todas (3)
¿Dónde se encuentran el número de modelo y de serie del moldeador Philips?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
El pelo se enreda en la plancha moldeadora Philips
¿Es normal que mi plancha de pelo Philips emita un sonido de chisporroteo?
El moldeador Philips desprende un olor extraño
Mi moldeador Philips genera vapor
Me he quemado al usar el rizador de pelo Philips