Descontinuado
Glamour y volumen sencillo
Transforma tu estilo con nuestro primer modelador multifunción con brazo giratorio. Apariencia versátil: volumen, recto, rizos y formas; puedes crear todo fácilmente. Simplemente gira el exclusivo brazo giratorio para obtener el estilo deseado.
Multi-styler
Todo en uno
Con exclusivo brazo giratorio
El glamour se ha vuelto más sencillo y sin complicaciones. Se trata de peinados fáciles y rápidos en lugar de complejos arreglos. Con el moldeador multiestilo para volumen de Philips podrás transformar fácilmente tu aspecto, liso, rizado o con formas, con apenas un pequeño giro. Nunca fue más fácil verse fabulosa.
La innovadora forma semicurva del moldeador multiestilo con cerdas protectoras hace posible colocarlo de manera segura cerca del cuero cabelludo para crear volumen visible desde las raíces. Simplemente ubica el cabello en la superficie semicurva y mantén en posición durante varios segundos. No importa qué estilo buscas, liso o rizado, tu cabello ya tendrá mayor volumen desde las raíces.
El moldeador multiestilo para volumen de Philips está recubierto con cerámica con turmalina para reducir la estática y garantizar un deslizamiento suave durante el peinado. El acondicionamiento ionizado reduce aún más el frizz y te ofrece más brillo para que disfrutes de resultados hermosos y suaves.
4.9
de 5
7
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
jbarretool
19/06/2020
Colombia
MUY BUENA!!
La compré hace 3 años, y aún sigue funcionando como la primera vez!! Mi papá me la compró a los 16 años y ahora con 19 me sigo alisando y haciendo ondas, y me salen perfectas. Muy buen producto, gracias Phillips!
Ventajas
Buen alisado y rizado. Sigue funcionando igual con el paso de los años.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BHH814/00 Moldeador multiestilo para volumen
Fecha de uso 2018-06-19
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BHH814/00 Moldeador multiestilo para volumen
Fecha de uso 2018-06-19
Paol
31/03/2020
Colombia
Phillips moldeador
No debieron discontinuar este gran elemento para el arreglo del cabello de las mujeres, muchas lo queremos, a mi se me perdió y no he podido encontrar otra por descontinuacion del producto
Ventajas
Deja el cabello hermoso
Contras
No lo descontinuen, lo necesitamos, ninguna otra marca lo tiene
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BHH814/00 Moldeador multiestilo para volumen
Fecha de uso 2019-03-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BHH814/00 Moldeador multiestilo para volumen
Fecha de uso 2019-03-30
Paoher18
07/09/2018
Colombia
Rendimiento
Desde mi punto de vista es una de las mejores planchas del mercado, la uso para alizar y hacer ondas en mi cabello sin dañar las puntas. Además es muy fácil de usar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BHH814/00 Moldeador multiestilo para volumen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BHH814/00 Moldeador multiestilo para volumen