Otros elementos de la caja
- Cable de corriente alterna
- Cable RS232
- Cable VGA
- Control remoto
- Baterías para control remoto
- Manual del usuario en CD-ROM
- Guía de inicio rápido
BDL4330QL/00
Llame la atención
Informe y cautive con una pantalla profesional full HD Q-Line de Philips. Esta solución confiable puede estar en funcionamiento tan rápido como sea necesario, sin hardware adicional.
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Controla tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas y el estado de tus pantallas, ya uses una o cien.
Toma el control de tu contenido con CMND & Create. La interfaz mediante “arrastrar y soltar” facilita la publicación de contenidos, ya sea una tabla con los especiales del día o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrados te permitirán exponer tus fotos, textos y videos en muy poco tiempo.
Tome el control de su red de pantallas profesionales de Philips. CMND le permite administrar, actualizar, mantener y jugar a través de una interfaz fácil de usar. Desde la instalación hasta la operación diaria.
Programe contenido fácilmente para reproducir desde un USB. La pantalla profesional de Philips se activará desde el modo de espera para reproducir el contenido que desee y, a continuación, volverá al modo de espera una vez que haya finalizado la reproducción.
Guarde y reproduzca contenido sin necesidad de un reproductor externo permanente. La pantalla profesional de Philips tiene una memoria interna que permite cargar medios en la pantalla para una ofrecer una reproducción instantánea. La memoria interna también funciona como caché para la transmisión en línea.
Imagen/pantalla
Conectividad
Comodidad
Sonido
Potencia eléctrica
Resolución de pantalla compatible
Dimensiones
Condiciones de funcionamiento
Aplicaciones multimedia
Accesorios
Varios
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