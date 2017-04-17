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Especificaciones técnicas
Imagen/pantalla
Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
189.3
cm
Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
74.5
pulgadas
Relación de aspecto
16:9
Resolución de pantalla
3840 x 2160
Tamaño del píxel
0,429 x 0,429 mm
Resolución óptima
3840 x 2160 a 60 Hz
Brillo
3.000
cd/m²
Colores de la pantalla
1073 m
Relación de contraste (típica)
1200:1
Relación de contraste dinámico
500.000:1
Tiempo de respuesta (típico)
8
ms
Ángulo de visión (horizontal)
178
grado
Ángulo de visión (vertical)
178
grado
Mejora de la imagen
Cámara lenta 3/2 - 2/2
Filtro peine 3D
Desentrelazado 3D MA
Optimización de contraste dinámico
Desentrelazado de compensación de movimiento
Exploración progresiva
Tecnología de panel
IPS
Conectividad
Salida de audio
Conector de 3,5 mm
Conector de parlante externo
SPDIF
Entrada de video
VGA (D-Sub analógica)
DisplayPort (1.2)
DVI-D
HDMI (x2)
Entrada de audio
Conector de 3,5 mm
Audio izquierdo/derecho (RCA)
Otras conexiones
Salida CA
OPS
USB
Salida de video
DisplayPort
Control externo
Conector RS232C (entrada/salida) de 2.5 mm
RJ45
IR (entrada/salida) conexión de 3,5 mm.
Comodidad
Ubicación
Horizontal (24/7)
Vertical (24/7)
Picture-in-picture
PIP
Funciones de protección de pantalla
Conversión de píxeles, bajo brillo
Control del teclado
Escondido
Con bloqueo
Señal del control remoto
Con bloqueo
Bucle transversal de señal
RS232
DisplayPort
Bucle intermedio IR
Facilidad de instalación
Smart Insert
Funciones de bajo consumo
Smart Power
Otra conveniencia
Manijas de transporte
Rendimiento de imagen
Control de color avanzado
Red controlable
RS232
HDMI (Un cable)
LAN (RJ45)
Sonido
Altavoces integrados
2 x 10 W RMS
Potencia eléctrica
Red eléctrica
100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
Consumo (típico)
400
W
Consumo de energía en modo de espera
<0,5W
Resolución de pantalla compatible
Formatos de computadora
1024 x 768, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
1280 x 768, 60 Hz
1280 x 800, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
1920 x 1080, 60 Hz
1920 x 1200, 60 Hz
3840 x 2160, 30 Hz
3840 x 2160, 60 Hz
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400, 70 Hz
800 x 600, 60, 72, 75 Hz
Formatos de video
1080i, 25, 30 Hz
1080p, 50, 60 Hz
3840 x 2160, 30 Hz
3840 x 2160, 60 Hz
480i, 30, 60 Hz
480 p, 60 Hz
576i, 25, 50 Hz
576 p, 50 Hz
720 p, 50, 60 Hz
Dimensiones
Ancho establecido
1681.2
mm
Peso del producto
54,1
kg
Altura establecida
956.6
mm
Profundidad establecida
142.4
mm
Ancho establecido (en pulgadas)
66.19
pulgadas
Altura establecida (pulgadas)
37.62
pulgadas
Montaje en pared
600 x 400 mm, M8
Profundidad establecida (en pulgadas)
5,61
pulgadas
Ancho del bisel
15.3 mm
Peso del producto (libras)
119.27
lb
Ancho del inserto inteligente
136
mm
Altura del inserto inteligente
300
mm
Condiciones de funcionamiento
Altitud
0 ~ 3000 m
Margen de temperaturas (funcionamiento)
5 ~ 40
°C
MTBF
50.000
hora(s)
Humedad relativa
20 ~ 80
%
Margen de temperaturas (almacenamiento)
-20 ~ 60
°C
Aplicaciones multimedia
Reproducción de video USB
M2TS
M4V
MK3D
MKV
MP4
MPEG
MPG
MTS
TS
TTS
VOB
WMV
Imagen de reproducción USB
BMP
GIF
JPEG
PNG
Audio de reproducción USB
AAC
AIF
AIFF
ASF
LPCM
M3U
M4A
MP3
MP4
WAV
WMA
Accesorios
Accesorios incluidos
Cable de corriente alterna
Baterías para control remoto
Control remoto
Cable RS232
Cable HDMI
Cable sensor de infrarrojos (1,8 m)
Guía de inicio rápido
Cable VGA
Accesorios incluidos
Cable para conexión en cadena RS232
Accesorios opcionales
Sensor de movimiento luz infrarroja (CRD41)
Varios
Idiomas de visualización en pantalla
Inglés
Francés
Alemán
Italiano
Polaco
Ruso
Español
Turco
Chino simplificado
Chino tradicional
Árabe
Japonés
Portugués
Garantía
3 años de garantía
Aprobaciones regulatorias
CE
BSMI
CB
FCC Clase B
EAC
EnergyStar 7.0
PSB
UL
Contenido de la caja
Otros elementos de la caja
Cable de corriente alterna
Baterías para control remoto
Control remoto
Cable RS232
Cable HDMI
Cable sensor de infrarrojos (1,8 m)
Guía de inicio rápido
Cable VGA
Accesorios opcionales: Sensor de movimiento luz infrarroja (CRD41)