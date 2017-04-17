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    Signage Solutions Pantalla línea H

    75BDL3003H/00

    Clasificación general / 5
    • Opinión Opiniones

    Cautiva a tu audiencia

    Disfruta el contenido como nunca antes gracias a una resolución cuatro veces mayor que la de una pantalla convencional. Esta pantalla ultragrande de 75” ofrece 3840 x 2160 píxeles tan definidos y realistas que abrirán una ventana a un nuevo mundo.

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    Signage Solutions Pantalla línea H

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    Cautiva a tu audiencia

    Con una experiencia de pantalla enorme

    • 75"
    • 3000 cd/m²
    • Ultra HD
    CMND & Control. Uso, monitor, mantenimiento

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    Controla tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas y el estado de tus pantallas, ya uses una o cien.

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    Toma el control de tu contenido con CMND & Create. La interfaz mediante “arrastrar y soltar” facilita la publicación de contenidos, ya sea una tabla con los especiales del día o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrados te permitirán exponer tus fotos, textos y videos en muy poco tiempo.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/pantalla

      Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
      189.3  cm
      Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
      74.5  pulgadas
      Relación de aspecto
      16:9
      Resolución de pantalla
      3840 x 2160
      Tamaño del píxel
      0,429 x 0,429 mm
      Resolución óptima
      3840 x 2160 a 60 Hz
      Brillo
      3.000  cd/m²
      Colores de la pantalla
      1073 m
      Relación de contraste (típica)
      1200:1
      Relación de contraste dinámico
      500.000:1
      Tiempo de respuesta (típico)
      8  ms
      Ángulo de visión (horizontal)
      178  grado
      Ángulo de visión (vertical)
      178  grado
      Mejora de la imagen
      • Cámara lenta 3/2 - 2/2
      • Filtro peine 3D
      • Desentrelazado 3D MA
      • Optimización de contraste dinámico
      • Desentrelazado de compensación de movimiento
      • Exploración progresiva
      Tecnología de panel
      IPS

    • Conectividad

      Salida de audio
      • Conector de 3,5 mm
      • Conector de parlante externo
      • SPDIF
      Entrada de video
      • VGA (D-Sub analógica)
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-D
      • HDMI (x2)
      Entrada de audio
      • Conector de 3,5 mm
      • Audio izquierdo/derecho (RCA)
      Otras conexiones
      • Salida CA
      • OPS
      • USB
      Salida de video
      DisplayPort
      Control externo
      • Conector RS232C (entrada/salida) de 2.5 mm
      • RJ45
      • IR (entrada/salida) conexión de 3,5 mm.

    • Comodidad

      Ubicación
      • Horizontal (24/7)
      • Vertical (24/7)
      Picture-in-picture
      PIP
      Funciones de protección de pantalla
      Conversión de píxeles, bajo brillo
      Control del teclado
      • Escondido
      • Con bloqueo
      Señal del control remoto
      Con bloqueo
      Bucle transversal de señal
      • RS232
      • DisplayPort
      • Bucle intermedio IR
      Facilidad de instalación
      Smart Insert
      Funciones de bajo consumo
      Smart Power
      Otra conveniencia
      Manijas de transporte
      Rendimiento de imagen
      Control de color avanzado
      Red controlable
      • RS232
      • HDMI (Un cable)
      • LAN (RJ45)

    • Sonido

      Altavoces integrados
      2 x 10 W RMS

    • Potencia eléctrica

      Red eléctrica
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Consumo (típico)
      400  W
      Consumo de energía en modo de espera
      <0,5W

    • Resolución de pantalla compatible

      Formatos de computadora
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      Formatos de video
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480 p, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 576 p, 50 Hz
      • 720 p, 50, 60 Hz

    • Dimensiones

      Ancho establecido
      1681.2  mm
      Peso del producto
      54,1  kg
      Altura establecida
      956.6  mm
      Profundidad establecida
      142.4  mm
      Ancho establecido (en pulgadas)
      66.19  pulgadas
      Altura establecida (pulgadas)
      37.62  pulgadas
      Montaje en pared
      600 x 400 mm, M8
      Profundidad establecida (en pulgadas)
      5,61  pulgadas
      Ancho del bisel
      15.3 mm
      Peso del producto (libras)
      119.27  lb
      Ancho del inserto inteligente
      136  mm
      Altura del inserto inteligente
      300  mm

    • Condiciones de funcionamiento

      Altitud
      0 ~ 3000 m
      Margen de temperaturas (funcionamiento)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  hora(s)
      Humedad relativa
      20 ~ 80  %
      Margen de temperaturas (almacenamiento)
      -20 ~ 60  °C

    • Aplicaciones multimedia

      Reproducción de video USB
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      Imagen de reproducción USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • PNG
      Audio de reproducción USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Accesorios

      Accesorios incluidos
      • Cable de corriente alterna
      • Baterías para control remoto
      • Control remoto
      • Cable RS232
      • Cable HDMI
      • Cable sensor de infrarrojos (1,8 m)
      • Guía de inicio rápido
      • Cable VGA
      Accesorios incluidos
      Cable para conexión en cadena RS232
      Accesorios opcionales
      Sensor de movimiento luz infrarroja (CRD41)

    • Varios

      Idiomas de visualización en pantalla
      • Inglés
      • Francés
      • Alemán
      • Italiano
      • Polaco
      • Ruso
      • Español
      • Turco
      • Chino simplificado
      • Chino tradicional
      • Árabe
      • Japonés
      • Portugués
      Garantía
      3 años de garantía
      Aprobaciones regulatorias
      • CE
      • BSMI
      • CB
      • FCC Clase B
      • EAC
      • EnergyStar 7.0
      • PSB
      • UL

    Contenido de la caja

    Otros elementos de la caja

    • Cable de corriente alterna
    • Baterías para control remoto
    • Control remoto
    • Cable RS232
    • Cable HDMI
    • Cable sensor de infrarrojos (1,8 m)
    • Guía de inicio rápido
    • Cable VGA
    • Accesorios opcionales: Sensor de movimiento luz infrarroja (CRD41)
    Badge-D2C

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