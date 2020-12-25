Términos de búsqueda

  • Gire los cabezales Gire los cabezales Gire los cabezales

    Signage Solutions Pantalla H-Line

    55BDL6002H/00

    Gire los cabezales

    Manténgase visible día y noche con el panel Full HD de la línea H de Philips. Su asombrosa claridad y contraste lo convierten en la solución perfecta para zonas concurridas con alta iluminación ambiental, desde aeropuertos hasta centros comerciales.

    Signage Solutions Pantalla H-Line

    Productos similares

    Ver todos los Serie Línea H

    Gire los cabezales

    Pantalla 24/7 de alto brillo

    • 55"
    • 2500 cd/m²
    • Full HD
    CMND & Control te permite utilizar funciones, monitorear el dispositivo y realizar mantenimientos

    CMND & Control te permite utilizar funciones, monitorear el dispositivo y realizar mantenimientos

    Controla tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas y el estado de tus pantallas, ya uses una o cien.

    CMND & Create. Desarrolla y lanza tu propio contenido

    CMND & Create. Desarrolla y lanza tu propio contenido

    Toma el control de tu contenido con CMND & Create. La interfaz mediante “arrastrar y soltar” facilita la publicación de contenidos, ya sea una tabla con los especiales del día o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrados te permitirán exponer tus fotos, textos y videos en muy poco tiempo.

    FailOver garantiza que el contenido se esté reproduciendo siempre

    FailOver garantiza que el contenido se esté reproduciendo siempre

    De la sala de espera a la sala de reuniones, nunca se muestra una pantalla en blanco. FailOver permite que la pantalla profesional de Philips cambie automáticamente entre las entradas principal y secundaria, lo que garantiza que el contenido se siga reproduciendo incluso si la fuente principal queda inhabilitada. Simplemente establezca una lista de entradas alternativas para asegurarse de que su negocio esté siempre activo.

    La ranura OPS permite la integración de una PC sin cableado

    La ranura OPS permite la integración de una PC sin cableado

    Integre una PC de potencia completa o un módulo CRD50 con Android directamente en su pantalla profesional Philips. La ranura OPS contiene todas las conexiones que necesita para ejecutar su solución de ingreso en ranura, incluida una alimentación.

    Agregue la potencia de procesamiento de Android con un módulo CRD50 opcional

    Integre un sistema en chip (SoC) Android en su pantalla profesional Philips. El módulo CRD50 opcional es un dispositivo OPS que activa la potencia de procesamiento de Android sin necesidad de cables. Simplemente deslice en la ranura OPS, que contiene todas las conexiones necesarias para ejecutar el módulo (incluida la alimentación).

    Administración remota del sistema a través de CMND

    Tome el control de su red de pantallas profesionales de Philips. CMND le permite administrar, actualizar, mantener y jugar a través de una interfaz fácil de usar. Desde la instalación hasta la operación diaria.

    Brillo alto (2500 cd/m2). Apto para uso en semiexteriores

    Genere un gran impacto en lugares brillantes o semiexteriores. Esta pantalla de 2500 cd/m2 de brillo ultraalto es perfecta para atraer la atención en áreas grandes y con muchos espectadores que están sujetas a una luz ambiental alta.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/pantalla

      Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
      138.7  cm
      Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
      54.6  pulgadas
      Relación de aspecto
      16:9
      Resolución de pantalla
      1920x1080p
      Tamaño del píxel
      0.63 x 0.63 mm
      Resolución óptima
      1920 x 1080 a 60 Hz
      Brillo
      2500  cd/m²
      Colores de la pantalla
      1070 millones
      Relación de contraste (típica)
      4000:1
      Relación de contraste dinámico
      500.000:1
      Tiempo de respuesta (típico)
      8  ms
      Ángulo de visión (horizontal)
      178  grado
      Ángulo de visión (vertical)
      178  grado

    • Conectividad

      Salida de audio
      • Conector de 3,5 mm
      • Conector del altavoz externo
      Entrada de video
      • Compuesto (componente Y compartido)
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 1.4 (x2)
      • VGA (D-Sub analógico) (x1)
      • Componente (BNC x3)
      Entrada de audio
      • Conector de 3,5 mm
      • Audio izquierdo/derecho (RCA)
      Otras conexiones
      • OPS
      • USB 2.0 (x1)
      Salida de video
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • DVI-I (x1)
      Control externo
      • Conector de 2,5 mm RS232C (entrada/salida)
      • RJ45
      • Conector IR (entrada/salida) de 3,5 mm

    • Comodidad

      Ubicación
      • Horizontal
      • Vertical
      Funciones de protección de pantalla
      Desviación de píxeles, brillo bajo
      Control del teclado
      • Oculto
      • Bloqueable
      Señal del control remoto
      Bloqueable
      Bucle transversal de señal
      • RS232
      • Bucle transversal IR
      • DisplayPort
      • IR
      • RJ45
      Facilidad de instalación
      • Manijas de transporte
      • Inserto inteligente
      Funciones de bajo consumo
      Potencia inteligente
      Otra conveniencia
      Manijas de transporte
      Rendimiento de imagen
      Control de color avanzado
      Red controlable
      • RS232
      • RJ45

    • Sonido

      Altavoces integrados
      2 x 10 W RMS

    • Potencia eléctrica

      Red eléctrica
      100 ~ 240 VCA, 50 ~ 60 Hz
      Consumo (típico)
      295  W
      Consumo (máx.)
      420 W
      Consumo de energía en modo de espera
      <0,5 W

    • Resolución de pantalla compatible

      Formatos de computadora
      • 1024 x 768, 60, 75 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 960, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 75 Hz
      Formatos de video
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Dimensiones

      Montaje de inserción inteligente
      Punto de 100 mm x 100 mm, 6xM4L6
      Ancho establecido
      1243.2  mm
      Peso del producto
      31.84  kg
      Altura establecida
      714  mm
      Profundidad establecida
      137.7  mm
      Ancho establecido (en pulgadas)
      48.9  pulgadas
      Altura establecida (pulgadas)
      28.1  pulgadas
      Montaje en pared
      400 x 400 mm, M6
      Profundidad establecida (en pulgadas)
      5.42  pulgadas
      Ancho del bisel
      13,6 mm (marco uniforme)
      Peso del producto (libras)
      70.20  lb
      Altura del inserto inteligente
      200  mm

    • Condiciones de funcionamiento

      Altitud
      0 ~ 3000 m
      Margen de temperaturas (funcionamiento)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  hora(s)
      Margen de temperaturas (almacenamiento)
      -20 ~ 60  °C
      Rango de humedad (funcionamiento) [RH]
      20 ~ 80 % RH (sin condensación)
      Rango de humedad (almacenamiento) [RH]
      5 ~ 95 % RH (sin condensación)

    • Aplicaciones multimedia

      Reproducción de video USB
      • ISM
      • M2TS
      • M4V
      • Manifest
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPD
      • MPEG
      • MPG
      • MT2
      • MTS
      • TS
      • VOB
      Imagen de reproducción USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      Audio de reproducción USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • PLS
      • WAV
      • WMA

    • Accesorios

      Accesorios incluidos
      • Cable de alimentación de CA
      • Guía de inicio rápido
      • Cable RS232
      • Control remoto y baterías AAA
      Accesorios incluidos
      • Cable RS232 en conexión tipo Daisy
      • Kit de alineación de bordes (1): 1 pieza
      • Kit de alineación de bordes (2): 2 piezas
      • Logotipo de Philips (x1)
      • Tornillo de ajuste manual (8 piezas)

    • Varios

      Idiomas de visualización en pantalla
      • Español
      • Francés
      • Alemán
      • Italiano
      • Polaco
      • Ruso
      • Español
      • Turco
      • Chino simplificado
      • Chino tradicional
      • Árabe
      • Japonés
      • Portugués
      Garantía
      Garantía de 3 años
      Aprobaciones regulatorias
      • CB
      • CE
      • UL/cUL
      • EAC
      • EMF
      • FCC, clase A
      • PSB
      • PSE
      • VCCI

    Contenido de la caja

    Otros elementos de la caja

    • Cable de corriente alterna
    • Guía de inicio rápido
    • Cable RS232
    • Control remoto y baterías AAA
    Badge-D2C

    Obtener asistencia sobre este producto

    Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.

    Productos recomendados

    Productos consultados recientemente

    Opiniones

    Sé el primero en opinar sobre este artículo

    Descubre

    My Philips

    Regístrate para disfrutar de
    ventajas exclusivas

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos los derechos reservados.

    Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.